Galaxy S22 z Galaxy AI? Samsung pracuje nad tym

Samsungi Galaxy S24 debiutowały z funkcjami wspieranymi sztuczną inteligencją na pokładzie. Funkcje te z aktualizacją One UI 6.1 mogą również trafić na flagowe smartfony Koreańczyków, które miały swoją premierę dwa lata temu, a nie tylko na urządzenia z 2023 roku.

17 stycznia tego roku odbyła się oficjalna prezentacja flagowych smartfonów z serii Galaxy S24. Oprócz odświeżonego sprzętu otrzymaliśmy również nowe funkcje, wspierane sztuczną inteligencją, dostępne pod wspólnym szyldem Galaxy AI. Samsung wkrótce poinformował, że rozwiązania te trafią również na pokład starszych flagowych urządzeń, tych wydanych w 2023 roku. Teraz dowiadujemy się, że inteligentne funkcje mogą trafić również na starsze smartfony z serii Galaxy S22.

TM Roh, prezes mobilnego działu Samsunga, powiedział na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy koreańskiego koncernu, że firma ta aktywnie poszukuje sposobów na wprowadzenie niektórych funkcji Galaxy AI do starszych smartfonów. Chodzi między innymi o flagowce z 2022 roku, modele Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra.

Część funkcji Galaxy AI jest oparta na chmurze, ale niektóre działają na urządzeniu, co może stanowić przeszkodę. Smartfony z serii Galaxy S22 są podobno za słabe, by je udźwignąć. Można to zrozumieć, ale z drugiej strony funkcje Galaxy AI trafiły na pokład modelu Galaxy S23 FE, w którego wnętrzu pracują te same procesory, co w smartfonach z serii Galaxy S22. Według Roha potrzeba wiele wysiłku, inteligentne funkcje trafiły również do starszych telefonów i Samsung inwestuje zasoby w to zadanie. Jest więc "światełko w tunelu" i oby nie zgasło.

Inne plany Samsunga

TM Roh przy okazji potwierdził, że Samsung pracuje nad urządzeniami zwijanymi i przesuwanymi. Koreańczycy nie spieszą się jednak z ich wprowadzeniem na rynek.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Samsung, n.news.naver.com