Samsung Galaxy Z Flip? Nokia pokaże jak robić telefony z klapką

Samsung ma swojego Samsunga Galaxy Z Flip, Huawei szykuje Huawei P50 Pocket... Uzurpatorzy i samozwańcy. Nokia zaraz pokaże jak robić telefony z klapką. Oczywiście klasyczne, jakże inaczej.

Składane smartfony przywróciły do życia telefony z klapką. Powszechne jeszcze dziesięć lat temu, potem stały się tylko ciekawostką z przeszłości. Teraz jednak swoje składane w tej formie smartfony prezentują Motorola, Samsung czy Huawei. Nokia też szykuje telefon z klapką. Będzie to prawdziwy telefon z klapką, nie jakaś tam podróbka. Porządny klasyczny telefon z klapką i systemem operacyjnym KaiOS. W Internecie pojawiła się specyfikacja telefonu, ale bardzo szybko wszelki dostęp do niej został zablokowany. Oczywiście nie zmieniło to zupełnie nic, bo wszelkie będące tam dane już dawno zdążyły wyjść na światło dzienne.

Wiemy zatem, że nowy telefon będzie miał właśnie system KaiOS i wyświetlacz LCD. Akumulator będzie miał pojemność 1450 mAh. Użytkownicy mogą się też spodziewać łączności 4G oraz 32 GB pamięci wbudowanej. Możliwe będzie także rozszerzenie tego za pomocą karty pamięci. Nie wiadomo jeszcze, kiedy telefon się oficjalnie pojawi. Powinno jednak dojść do tego niebawem.

