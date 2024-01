Galaxy Xcover7 oficjalnie. Samsung ma też nowy pancerny tablet

Samsung oficjalnie pokazał swoje nowe pancerne urządzenia mobilne, smartfon Galaxy Xcover7 oraz tablet Galaxy Tab Active5. To drugie urządzenie może być używane bez baterii.

Samsung Galaxy Xcover7 oficjalnie

Samsung zaprezentował dwa nowe wzmocnione urządzenia. Pierwszym z nich jest pancerny smartfon Galaxy Xcover7, o którym do tej pory sporo już wiedzieliśmy dzięki przeciekom. Oficjalne informacje sporo z nich potwierdzają. Możemy więc liczyć na obudowę zapewniającą ochronę przeciwko pyłom i wodzie na poziomie IP68. Konstrukcja telefonu jest też zgodna z wymaganiami wojskowego certyfikatu MIL-STD-810H.

Z przodu smartfonu znalazł się 6,6-calowy wyświetlacz TFT FullHD+ z odświeżaniem na poziomie 60 Hz, chroniony szkłem Corning Gorilla Glass Victus+. Ekran ma w górnej części wcięcie na obiektyw aparatu do zdjęć selfie o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.0). Tylny aparat fotograficzny ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.8) i towarzyszy mu lampa błyskowa LED.

Nowy pancerniak Samsunga jest napędzany nienazwanym układem z ośmiordzeniowym procesorem (niektóre źródła podają, że może to być MediaTek Dimensity 6100+), który współpracuje z 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Tę ostatnią można rozszeszyć o dodatkowy 1 TB miejsca za pomocą karty pamięci microSD. Galaxy Xcover7 obsługuje sieci 5G, oferuje również łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Na wyposażeniu jest też odbiornik nawigacji satelitarnej, gniazda USB-C i Jack 3,5 mm oraz piny POGO (do ładowania baterii).

Smartfon ma wymiary 169 x 80,1 x 10,2 mm i waży 240 g. Urządzenie jest zasilane akumulatorem o pojemności 4050 mAh i pracuje pod kontrolą systemu Android 14.

Samsung Galaxy Tab Active5 może działać bez baterii

Kolejnym wzmocnionym urządzeniem, które właśnie oficjalnie ujrzało światło dzienne, jest tablet Samsung Galaxy Tab Active5. Urządzenie to ma wymiary 213,8 x 126,8 x 10,1 mm i waży 433 g, co pozwoliło zastosować 8-calowy wyświetlacz TFT WUXGA (1920 x 1200 pikseli) 120 Hz. Ekran jest chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 5, a urządzenie jest zgodne z normami IP68 oraz MIL-STD-810H. Ramka nad ekranem jest wystarczająco szeroka, by swobodnie zmieścił się tam przedni aparat fotograficzny o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.2). Tylny aparat ma rozdzielczość 13 Mpix (f/1.9). W zestawie znajduje się rysik S Pen.

Wewnątrz obudowy pracuje nieznany SoC (ośmiordzeniowy, 5 nm), współpracujący z z 6 lub 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB przestrzeni na dane. Jest też slot na karty pamięci microSD (do 1 TB). Pod względem dostępnych standardów łączności i złączy, wzmocniony tablet Samsunga jest podobny do opisanego wyżej smartfonu Galaxy Xcover7.

Samsung Galaxy Tab Active5 jest zasilany wymiennym akumulatorem o pojemności 5050 mAh. Co ciekawe, baterię można wymienić bez przerwy w pracy tabletu – wystarczy, że będzie podłączony do zasilania. W zasadzie tablet może być używany bez baterii, co przyda się na przykład wtedy, gdy ta po latach ulegnie uszkodzeniu (na przykład spuchnie), a my nie znajdziemy nowej. Nad całością czuwa system Android 14.

Dostępność i cena

Nowe pancerne urządzenia Samsunga mają być dostępne w sprzedaży jeszcze w tym miesiącu, czyli w styczniu 2024 roku. Producent nie podał jednak konkretnej daty debiutu czy cen, których możemy się spodziewać.

