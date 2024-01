ROG Phone 8 to gamingowe potwory Asusa. Ruszyła przedsprzedaż

Tajwańska firma Asus zaprezentowała swoje nowe gamingowe smartfony z serii ROG Phone 8. Urządzenia są mniejsze od swoich poprzedników oraz mają mniej krzykliwy wygląd. Pod maską drzemią jednak potężne podzespoły. Urządzenia są już dostępne w polskiej przedsprzedaży.

W Las Vegas ruszyły targi CES 2024. To dobra okazja do zaprezentowania nowych produktów, na przykład gamingowych smartfonów. Z takiej okazji skorzystał Asus, który zaprezentował światu smartfony ROG Phone 8 oraz ROG Phone 8 Pro. Urządzenia te są mniejsze od swoich poprzedników, nieco lżejsze oraz mają spokojniejszy design. Wykonana z dwóch tafli szkła (z przodu Corning Gorilla Glass Victus 2) oraz aluminium obudowa jest teraz odporna na działanie pyłów i wody na poziomie IP68. Asus chwali się, że to pierwszy gamingowy smartfon z taką ochroną na świecie.

Zobacz: Gamingowy monitor ASUSA z dwoma trybami pracy. Tego jeszcze nie było

Zobacz: MSI Claw A1M. Konkurent dla ASUS ROG Ally, ale z procesorem Intela

Najnowsze smartfony dla graczy są napędzane układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, który współpracuje w podstawowym modelu z 12 GB RAM-u LPDDR5X oraz 256 GB pamięci masowej UFS 4.0. Model Pro występuje w mocniejszych konfiguracjach pamięci: 16/512 GB oraz 24 GB/1 TB. Ta ostatnia trafiła jakiś czas w ręce redakcji TELEPOLIS.PL, więc wkrótce podzielimy się z Czytelnikami naszymi wrażeniami w formie pełnej recenzji. Dodatkiem do smartfonu jest akcesorium chłodzące AeroActive Cooler X, którego zadaniem jest trzymanie w ryzach temperatury smartfonu.

Nowe smartfony dla graczy pozwalają korzystać z sieci 5G, oferują też łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Na pokładzie jest też odbiornik nawigacji satelitarnej, podekranowy czytnik linii papilarnych oraz dwa porty USB-C i gniazdo audio Jack 3,5 mm. Multimedialny zestaw tworzą również głośniki stereo oraz 3 mikrofony, a także zajmujący niemal całą powierzchnię przedniego panelu 6,78-calowy wyświetlacz Samsung Flexible AMOLED o rozedzielczości 1080 x 2400 pikseli, odświeżaniu do 165 Hz oraz szczytowej jasności sięgającej 2500 nitów.

Smartfony Asusa z serii ROG Phone 8 Pro są zasilane akumulatorem o pojemności 5500 mAh, który można szybko naładować przewodowo (65 W) lub bezprzewodowo (15 W). Zgromadzoną w baterii energię można również udostępnić indukcyjnie innym urządzeniom. Nad całością czuwa system Android 14 z interfejsem ROG UI.

Dostępność i cena, przedsprzedaż

Gamingowe smartfony Asus ROG Phone 8 oraz Asus ROG Phone 8 Pro można już zamówić w Polsce w ramach przedsprzedaży w sklepie na asus.com/pl/. Podstawowy model w konfiguracji 12/256 GB kosztuje 4999 zł, natomiast model Pro kupimy za 5899 zł w przypadku wariantu 16/512 GB oraz 7099 zł za wariant 24 GB/1 TB. W zestawie z tym ostatnim otrzymamy AeroActive Cooler X. W przypadku pozostałych wersji smartfonu, zamawiając je w przedsprzedaży możemy to akcesorium dokupić za 1 zł.

Zobacz: Nubia Redmagic 9 Pro: udana ewolucja bestii (test)

Zobacz: Najlepszy telefon 2023 - przyznaliśmy Gorące Telefony!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Asus

Źródło tekstu: Asus