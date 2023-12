Gamingowy monitor ASUSA z dwoma trybami pracy. Tego jeszcze nie było

Firma ASUS zaprezentowała bardzo nietypowy monitor dla graczy. Model ROG Swift OLED PG32UCPD ma dwa tryby pracy, między którymi można przełączać się w locie.

ASUS ROG Swift OLED PG32UCPD to monitor, który prawdopodobnie stanie się marzeniem wielu graczy. Nie tylko imponuje swoją specyfikacją (chociaż nie znamy jeszcze pełni jego możliowści), ale też wprowadza dwa tryby pracy, które można zmieniać w zależności od potrzeb.

ASUS ROG Swift OLED PG32UCPD

Co oznaczają te dwa tryby? Pierwszy pozwala na granie w rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 × 2160 pikseli) z odświeżaniem na poziomie aż 240 Hz. Natomiast drugi to rozdzielczość Full HD (1920 × 1080 pikseli), ale za to odświeżanie z częstotliwością aż 480 Hz. Urządzenie prawdopodobnie wyposażone jest w specjalny przełącznik, który pozwala przełączać się między dostępnymi opcjami.

Dokładna specyfikacja monitora nie jest jeszcze znana. Wiemy, że ma 32-calowy panel OLED. Znamy też rozdzielczości i maksymalną częstotliwość odświeżania. Zastosowana matryca powinna gwarantować głęboką czerń i bardzo dobre odwzorowanie kolorów. Premiera zaplanowana jest na 2024 rok.

Co ciekawe, chwilę wcześniej podobny monitor zaprezentowała firma LG. On również na dwa identyczne tryby pracy.

