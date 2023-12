Karty GeForce RTX 50 Blackwell z mniejszym wzrostem wydajności

Chociaż w styczniu zadebiutują karty graficzne GeForce RTX 40 Super, to NVIDIA powoli szykuje się do premiery kolejnej generacji GPU. Modele GeForce RTX 50 pojawią się na sklepowych półkach już w przyszłym roku.

Plan NVIDII na najbliższe tygodnie jest jasny. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, to w styczniu powinny zadebiutować trzy karty graficzne z serii GeForce RTX 40 Super (RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super oraz RTX 4080 Super). Co dalej? W przyszłym roku powinniśmy spodziewać się też całkowicie nowej generacji o nazwie Blackwell.

GeForce RTX 50 Blackwell

Kolejne źródło potwierdza, że już w 2024 roku zadebiutują nowe karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell. Ma to nastąpić w czwartym kwartale przyszłego roku. Nie jest to żadne zaskoczenie, biorąc pod uwagę dotychczasową politykę Zielonych. NVIDIA ma w zwyczaju prezentować kolejne generacje kart graficznych w 2-letnich odstępach.

W tym miejscu warto przypomnieć, że pierwsze modele GeForce RTX 30 zadebiutowały w trzecim kwartale 2022 roku. Po nich przyszła pora na serię GeForce RTX 40, która trafiła na sklepowe półki w czwartym kwartale 2022 roku. Dlatego też nowa generacja pod koniec 2024 roku nie powinna nikogo dziwić.

Co wiemy o kartach z serii Blackwell? Na razie nic pewnego. Plotki twierdzą, że wzrost wydajności w porównaniu z serią Lovelace nie będzie tak duża, jak między RTX 30 i RTX 40. Może to wynikać z dwóch kwestii. Po pierwsze, NVIDIA najwięcej zarabia teraz na układach do AI, więc na tym zamierza się skupiać. Po drugie, według pogłosek AMD ma częściowo odpuścić segment kart gamingowych dla entuzjastów, więc Zieloni nie będą mieli dużej konkurencji. Oczywiście zostaje jeszcze Intel, ale tutaj możliwości GPU stoją pod dużym znakiem zapytania.

Zobacz: Trik z suszarką. Tak się teraz składa komputery

Zobacz: Nowe karty graficzne Intela zobaczymy w 2024 roku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: TechPowerUp