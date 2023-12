Pierwsze zdjęcia RTX 4070 Super. Szykuje się ważna zmiana

Wyciekły pierwsze zdjęcia karty graficznej ASUS GeForce RTX 4070 Super Dual OC. Szykuje się jedna zmiana, która nie wszystkim się spodoba.

Jeśli plotki są prawdziwe, to 8 stycznia NVIDIA oficjalnie zapowie trzy nowe karty graficzne z serii GeForce RTX 40 Super. Modele RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super oraz RTX 4080 Super mają trafiać do sklepów w tygodniowych odstępach. Tymczasem zdjęcia pierwszego w nich, w wersji ASUSA, trafiły do sieci.

ASUS GeForce RTX 4070 Super Dual OC

Do sieci wyciekły zdjęcia modelu ASUS GeForce RTX 4070 Super Dual OC. Patrząc na dotychczasowe poczynania Tajwańczyków, powinna to być tańsza konstrukcja z referencyjnymi zegarami. Na pierwszy rzut oka wygląda identycznie, jak ten sam model w wersji RTX 4070. Jednak różni je jeden szczegół. Pojedyncze, 8-pinowe złącze zasilania zostało zastąpione przez nowe 12VHPWR.

Skąd taka decyzja? Powód jest prosty. Karty graficzne GeForce RTX 4070 Super mają wyższe zapotrzebowanie na prąd i pojedyncze, 8-pinowe złącze nie byłoby w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości energii. Stąd decyzja o zastosowaniu złącza 12VHPWR (prawdopodobnie w nowej wersji 12v-2×6). W zestawie powinna znajdować się też przejściówka z dwóch 8-pinowych złączy PCIe.

Jeśli chodzi o specyfikację, to według plotek GeForce RTX 4070 Super ma bazować na układzie AD104-350. Ten będzie miał odblokowanie 56 z 60 dostępnych SM, co przełoży się na 7168 jednostek CUDA. To znacząca poprawa w porównaniu ze standardowym RTX-em 4070, który ma tylko 5888 CUDA. Karta będzie miała też identyczną konfigurację pamięci, czyli 12 GB GDDR6X 21 Gbps na 192-bitowej szynie danych. TGP karty to podobno 225 W.

Źródło zdjęć: VideoCardz

Źródło tekstu: VideoCardz