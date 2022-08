Galaxy Watch4 Classic LTE się przegrzewa? To cecha, nie wada

Samsung Galaxy Watch4 Classic występuje między innymi w wersji LTE. Jej użytkownicy od początku zgłaszają problem, który... nie jest wadą, tylko cechą.

Rok temu na globalny rynek trafiły inteligentne zegarki Samsunga, modele Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic. Urządzenia te dostępne są między innymi w wariantach obsługujących łączność komórkową LTE. I tu pojawił się pewien problem, na który zwracali uwagę użytkownicy modelu Galaxy Watch4 Classic LTE. Otóż w momencie, gdy smartwatch przełączał się na LTE, na wyświetlaczu mogli czasem zobaczyć komunikat o tym, że zegarek się przegrzał. W efekcie następowało przejście w tryb samolotowy, do czasu ostygnięcia. W trybie tym korzystanie z jakiejkolwiek łączności było oczywiście niemożliwe.

It's Not a Bug, It's a Feature

Użytkownicy zegarka, do których sam należę, mieli nadzieję, że problem, o którym napisałem wyżej, zostanie z czasem rozwiązany, na przykład wraz z aktualizacją oprogramowania. Tych jednak było kilka, a Galaxy Watch4 Classic LTE wciąż przechodził w tryb samolotowy z powodu przegrzania. Niektórzy posiadacze zegarków Samsunga zdecydowali się na zgłoszenie reklamacji. Te, jak możemy przeczytać na oficjalnym forum, były czasem odrzucane.

Ale właściwie dlaczego reklamacje były odrzucane? Odpowiedź na to pytanie otrzymałem, gdy sam złożyłem u sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi, z żądaniem usunięcia usterki. Galaxy Watch4 Classic LTE trafił do autoryzowanego serwisu Samsunga, firmy A-TECH z Warszawy. Ta dokonała naprawy, która została opisana jako OPROGRAMOWANIE + RESET USTAWIEŃ FABRYCZNYCH. Ciekawszy był jednak dopisek w uwagach:

Opisane problemy nie są wadą a cechą zegarka. Nie jest to usterka.

Jak możemy się dowiedzieć z instrukcji obsługi, zegarek może wyświetlić ostrzeżenie w momencie osiągnięcia zbyt wysokiej temperatury, a funkcje mogą zostać wyłączone do czasu schłodzenia urządzenia. To jest zrozumiałe. Jednak głównym problemem jest to, że zegarek się przegrzewa po przejściu na łączność LTE.

Galaxy Watch5 nadchodzi

Już za 2 dni, 10 sierpnia 2022 roku, powinniśmy poznać nowe zegarki Samsunga, modele Galaxy Watch5 i Galaxy Watch5 Pro. One również trafią na rynek między innymi w wariantach z łącznością komórkową. Pozostaje mieć nadzieję, że w nich opisana powyżej "cecha" nie wystąpi.

