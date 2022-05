Galaxy Watch5 Pro będzie smartwatchem premium z dużą baterią

Samsung pracuje nad topowym modelem smartwatcha – Galaxy Watch5 Pro. Urządzenie ma się wyróżniać między innymi wykorzystaniem materiałów premium.

Samsung najwyraźniej pozazdrościł firmie Huawei, która wypuszcza kolejne modele swoich smart zegarków w wersji premium i zamierza rozbudować linię Watch5 o model Pro. Wiele też wskazuje na to, że Galaxy Watch5 Pro zastąpi dotychczasowy model Classic – czyli ostatecznie na rynku pojawią się podstawowy Galaxy Watch5 oraz wyżej pozycjonowany Galaxy Watch5 Pro.

Według najnowszych doniesień Ice Universe, Galaxy Watch5 Pro ma być modelem klasy premium, co oznacza kopertę wykonana ze stopu tytanu oraz szafirowe szkło. Dotąd Samsung nie stosował takich materiałów, w ostatniej serii Galaxy Watch4 wykorzystał aluminium. Tytanowy Galaxy Watch5 Pro będzie więc w portfolio producenta zegarkiem przełomowym, a połączenie wysokiej klasy materiałów i spodziewanych funkcji może zapewnić Samsungowi nowych fanów. Z drugiej strony trzeba się też liczyć, że taki smartwatch nie będzie należał do tanich.

Pod względem funkcjonalności o zegarkach Galaxy Watch5 niewiele jeszcze wiadomo, ale oczywiste jest, że przyniosą to, co seria Galaxy Watch4 plus nowe rozwiązania. Wśród nich ma się znaleźć funkcja dokładnego pomiaru temperatury ciała, bardziej dopracowana niż znane już z rynku tego typu termometry.

Z wcześniejszych doniesień wynika także, że w zegarku Galaxy Watch5 Pro znajdzie się także akumulator o pojemność aż 572 mAh, około 60% większy od zastosowanego w Galaxy Watch4. To zapewni wreszcie odpowiedni czas pracy, ale także przyczyni się do większych rozmiarów i masy zegarka.

