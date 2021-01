Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2021) już niedługo

Już niedługo pojawi się kolejny tablet koreańskiego Samsunga. Będzie to model Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2021).

Rynek tabletów okazał się jednym z nielicznych zwycięzców zeszłego roku. Smartfony szły w dół, ale skazywany na pożarcie rynek tabletów zmartwychwstał niczym feniks. Nie dziwi zatem, że najwięksi gracze na rynku tabletów wyczuli swoją okazję i ruszyli do prezentowania nowych modeli. W świecie tabletów króluje Apple, a ścigają go Samsung, Huawei, Amazon i Lenovo. Tym razem swoje nowe urządzenie szykują Koreańczycy. Będzie to Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2021), który będzie następcą modelu o tej samej nazwie z zeszłego roku.

W kwestii wzornictwa nie powinniśmy się spodziewać żadnych zmian. Na szczęście oznacza to też zachowanie jacka 3,5 mm, co wcale nie jest takie oczywiste wśród nowego sprzętu. Nie będzie czytnika linii papilarnych, będzie z kolei pojedynczy aparat główny. Miejmy jednak nadzieję, że prawdziwą zmianę odczujemy w przypadku specyfikacji technicznej. Póki co muszą jednak wystarczyć rendery. Zeszłoroczny tablet pojawił się w marcu, zatem wtedy też powinniśmy wyczekiwać następcy.

Źródło tekstu: mysmartprice, wł