Nowy Samsung to Galaxy A82, czy Galaxy Note20 Lite?

Samsung pracuje nad nowym smartfonem z bardzo ciekawym aparatem. Nie wiadomo jednak, czy będzie to Samsung Galaxy A82, czy może Samsung Galaxy Note10 Lite.

Samsung w 2019 zaprezentował bardzo ciekawy smartfon. Model Samsung Galaxy A80 miał wysuwany i obracany aparat. W zeszłym roku miał natomiast pojawić się smartfon Galaxy A81, okazało się jednak, że zamiast niego pojawił się Samsung Galaxy Note10. Teraz znowu słyszymy informacje o nadchodzącym modelu Samsung Galaxy A82. Jego numer kodowy to SM-A826B. Niewykluczone jednak, że zamiast niego zobaczymy Samsunga Galaxy Note20 Lite. Czyli powtórzy się historia z ostatniego roku. Niestety, nie wiadomo czy Samsung zamierza znowu zastosować wysuwany i obracany aparat. Dzięki temu nie byłoby konieczności stosowania żadnych wcięć w wyświetlaczu i jednocześnie ramki mogłyby być zwężone.

Najważniejsza zaleta to jednak używanie aparatu głównego jako przedniego - tylne sensory zwykle mają do zaoferowania znacznie więcej. Jedyne co wiadomo do tej pory o nadchodzącym modelu, to fakt, że... będzie on miał łączność 5G. Umówmy się jednak, że obecnie nie jest to szczególne zaskoczenie. Przekonamy się jeszcze w tym kwartale - nowy SM-A826B powinien zadebiutować w marcu.

