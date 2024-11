Samsung przyspiesza. Seria Galaxy S25 może zadebiutować na początku stycznia

Pamiętacie czasy, gdy Samsung ogłaszał swoje nowe smartfony Galaxy S wiosną? Te dni są już przeszłością, ponieważ koreańska firma od kilku lat przesuwa premiery swoich flagowców na coraz wcześniejszy termin. Według najnowszych doniesień, seria Galaxy S25 może zadebiutować już w pierwszym tygodniu stycznia 2025 roku.

Samsung i jego zmieniająca się strategia

Zmiana strategii Samsunga w kwestii premier flagowych smartfonów to trend, który stał się zauważalny w ostatnich latach. Zamiast trzymać się tradycyjnych, wiosennych dat wydarzenia Galaxy Unpacked, firma postanowiła przenieść wydarzenia na początek roku. Seria Galaxy S21 zadebiutował w styczniu, premiery Galaxy S22 i Galaxy S23 odbyły się w lutym, a seria Galaxy S24 ponownie zadebiutowała w styczniu. Jednak była to zawsze mniej więcej połowa pierwszego miesiąca, jeśli to właśnie w nim odbyło się wydarzenie Samsunga.

Wcześniej, premiery telefonów Galaxy S były zwykle ogłaszane w marcu lub kwietniu, a seria Galaxy Note trafiała na rynek jesienią. Tak wyglądała klasyczna strategia gigantów z Korei Południowej. Jednak czasy się zmieniły – Samsung zrezygnował z tradycji, a jego harmonogramy stały się bardziej rozciągnięte, z premierami rozłożonymi na cały rok. Nowe modele Galaxy S trafiają do sklepów na początku roku, a składane modele z serii Galaxy Z (Fold i Flip) są zapowiadane na lato, w okolicach lipca.

Pierwszy tydzień stycznia – premiera Galaxy S25?

Jednak zmiany idą jeszcze dalej. Według ostatnich doniesień, Samsung ma zamiar ogłosić serię Galaxy S25 już w pierwszym tygodniu stycznia 2024 roku. Choć należy podchodzić do tych informacji z ostrożnością, ponieważ pochodzą one z nieoficjalnych przecieków, pewne poszlaki mogą sugerować, że wstępne ogłoszenie odbędzie się właśnie na początku przyszłego roku.

W jednym z niedawno przeprowadzonych przez Samsunga sondaży, który pojawił się w Wietnamie, firma pytała uczestników o preferencje dotyczące promocji przy zakupie nowych telefonów. Co ciekawe, osoby, które wypełniły ankietę, otrzymały obietnicę 10% rabatu na zakupy, który miałby obowiązywać 5 stycznia 2024 roku. Choć nie daje to jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy taka właśnie będzie data premiery nowych flagowców, wskazuje to na możliwość zorganizowania ważnego wydarzenia marketingowego właśnie w tym dniu. Może to oznaczać, że 5 stycznia (lub w pobliżu tej daty) odbędzie się oficjalna premiera serii Galaxy S25 i jeszcze tego samego dnia ruszy przedsprzedaż. Regularna sprzedaż powinna w takim przypadku ruszyć w drugiej połowie miesiąca.

Decyzja Samsunga o przesunięciu premier na początek roku może świadczyć o chęci szybszego zdobycia rynku, ale także o próbie dostosowania się do zmieniających się potrzeb konsumentów. Szybsze ogłoszenie nowych modeli z rodziny Galaxy S daje firmie szansę na przyciągnięcie uwagi mediów i użytkowników już w pierwszych tygodniach roku, zanim jeszcze konkurencja wprowadzi swoje flagowe produkty na światowe rynki. W ten sposób Koreańczycy mogą na przykład wyprzedzić firmę Xiaomi, której najnowsze flagowce co prawda są już dostępne w Chinach, ale ich globalna premiera jeszcze nie została ogłoszona.

Choć to wszystko jeszcze nie zostało potwierdzone oficjalnie, to z pewnością możemy spodziewać się, że początek 2025 roku będzie ekscytujący dla fanów technologii, zwłaszcza jeśli chodzi o smartfony z najwyższej półki. Samsung z pewnością nie zamierza czekać do wiosny, aby zaprezentować światu swojego nowego flagowca. Kiedy dokładnie odbędzie się premiera serii Galaxy S25, czas pokaże.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Android Headlines