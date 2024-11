Samsung Galaxy S25. Tęczy nie będzie, ale i tak dostaniemy wybór

Samsung Galaxy S25 i Galaxy S25 Ultra mają wejść na rynek z początkiem 2025 roku. Jego dizajn ma się znacząco zmienić w porównaniu do poprzedniej generacji. Poznaliśmy też paletę kolorów.

Podobnie jak w poprzednich latach, Samsung szykuje Galaxy S25, S25 Plus i Ultra w kolorach standardowych oraz limitowanych. Te ostatnie będą dostępne zapewne tylko w sklepie firmowym online, czyli na Samsung.com.

Paleta Galaxy S25

Można powiedzieć, że wygląd Galaxy S25 Ultra nie kryje już żadnych tajemnic. W sieci znalazły się grafiki reklamowe, przedstawiające szczegóły budowy nowego ultraflagowca Samsunga. Smartfon wygląda, jakby zrzucił ułamek milimetra grubości. Rendery potwierdzają też plotki o pierścieniach otaczających jego aparaty – będą bardzo podobne do tych, jakie ma Galaxy Z Fold6. Grafiki poniżej przedstawiają zapewne standardowe kolory smartfonu – te wersje będą prawdopodobnie dostępne we wszystkich sklepach z elektroniką. Te kolory to: Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Blue i Titanium Silver. Warto zwrócić uwagę także na to, jak Samsung podkreśla obecność Galaxy AI.

Dzięki przeciekowi z Twittera wiemy, że kolory limitowane dla Galaxy S25 i S25+ będą wyjątkowo atrakcyjne. Będzie można kupić je w wersji koralowo-czerwonej, w kolorze różowego złota oraz niebiesko-czarnej. Najwyższy model w rodzinie będzie zaś dostępny w wersji różowo-srebrnej, jadeitowo-zielonej oraz niebiesko-czarnej. Wszystkie kolory Ultry są określane jako „Titanium”, będą więc przygaszone, w nawiązaniu do tego ciemnoszarego metalu.

In non-political news, I got more Galaxy S25 colors which are at much lower volumes:



S25 and S25+

Coral Red

Pink Gold

Blue/Black



S25U

Titanium Blue/Black

Titanium Jade Green

Titanium Pink Gold — Ross Young (@DSCCRoss) November 7, 2024

To nie koniec nowych informacji o kolorach. Kolejny przeciek mówi o kolorach „lśniących”, w których ma się pojawić Galaxy S25 i Galaxy S25 Plus. Na grafice jednak nie wyglądają, jakby miały zabłysnąć w tłumie. Może zyskają biżuteryjny sznyt na żywo.

Say hello to Sparkling Blue and Sparkling Green, debuting with the Galaxy S25 & S25+!



Which one do you like?



Credits @DSCCRoss#GalaxyS25 #OneUI7 #Samsung pic.twitter.com/4ABY9cHFh0 — Tarun Vats (@tarunvats33) November 6, 2024

Pozostałe kolory Galaxy S25 to według plotek Moon Night Blue oraz Silver Shadow. Te pozycje mają zapewne zadowolić fanów smartfonów białych, ale jednocześnie Samsung nie idzie na łatwiznę. Miłośnicy czerni – czyli większość – dostanie tylko Galaxy S25+ w swoim ulubionym kolorze (Midnight Black), podczas gdy wybierający mniejszy model będą musieli zadowolić się szarością.

Źródło zdjęć: Lech Okoń

Źródło tekstu: TechnizoConcept i DSCCRoss / Twitter