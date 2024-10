Samsung Galaxy S25 bez Exynosów. To ulga dla sceptyków

Ta wiadomość ucieszy miłośników marki Samsung. Nadchodzące smartfony Samsung Galaxy S25 nie będą bazowały ani na Exynosach, ani na MediaTekach. Wszystkie modele dostaną Qualcomm Snapdragon 8 Elite i to pewnie jeszcze na sterydach.

Można odetchnąć z ulgą — Qualcomm Snapdragon 8 Elite w każdym wariancie Galaxy S25

Chociaż Samsung jest drugim największym na świecie producentem układów scalonych, firma ma swoje blaski i cienie. Zaufanie do Exynosów nadwerężyło kilka serii procesorów producenta. Przez lata były one tymi grzejącymi się bardziej i mającymi większe problemy z zarządzaniem energią niż ich odpowiedniki Qulacommu. W efekcie można było mówić, że dla Europejczyków, do których trafiały telefony wyposażone w Exynosy, Samsung oferował mniej niż Amerykanom, którzy od zawsze dostają flagowe Samsungi ze Snapdragonami.

Zobacz: Dla Samsunga to być albo nie być. Będzie pierwszy z 2 nm?

Gdy do Samsungów serii S23 dotarły Snapdragony 8 Gen 2, automatycznie wydłużył się dramatycznie czas pracy nawet najmniejszego Galaxy S23, podskoczyła wydajność, a do tego procesor przetwarzania obrazu przyniósł lepszej jakości zdjęcia. Powrót do Exynosów w podstawowych modelach S24 wywołał kręcenie nosem, ale trzeba im oddać, że Samsung wziął się w garść i Exynosy 2400 nie odbiegają już radykalnie od Snapdragonów, w tym oferują przyzwoite czasy pracy.

Exynos 2500 ma duże opóźnienia — Samsung go pominie w S25

Jak donosi czołowy tipster Ice Universe, wszystkie modele Samsung Galaxy S25 otrzymają procesory Qualcomm Snapdragon 8 Elite — Exynos 2500 i MiediaTek Dimensity 9400 nie wchodzą w grę. Obecność TM Roha, szefa dywizji mobilnej Samsunga na Snapdragon Summit na Hawajach może dodatkowo potwierdzać te doniesienia — dodają zagraniczne media. Trzeba jednak pamiętać, że flagowe smartfony Ultra oraz Flipy i Foldy nieustannie mają Snapdragony i nawet tylko z ich powodu TM Roh mógł uświetnić imprezę swoją obecnością.

Całkiem możliwe, że tradycyjnie już dodatkowo Snapdragony dla Samsunga będą w wersji "for Galaxy". To taki fabryczny tuning Samsunga, z wyższym taktowaniem rdzeni CPU i pamięci RAM oraz podwojoną liczbą rdzeni NPU odpowiedzialnych za uczenie maszynowe.

W międzyczasie Realme zdążył się już pochwalić, że jego Realme GT 7 Pro będzie pierwszym telefonem w Europie ze Snapdragonem 8 Elite. Ba, chińska marka z grupy BBK przekonuje nawet, że jej telefon jest wydajniejszy niż Apple iPhone 16 Pro Max, a jako dowody daje zrzuty z zakazanego w sklepie Google'a benchmarka AnTuTu.

Źródło zdjęć: Wongsakorn Napaeng / Shutterstock

Źródło tekstu: Ice Universe, oprac. wł