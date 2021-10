Samsung Galaxy S22 jak iPhone? Koreańczycy znowu kopiują

Samsung Galaxy S22 i S22 Plus skopiują od najnowszych iPhone'ów jedną bardzo istotną cechę. Czy to zwiastun nowego trednu?

Dobrzy artyści kopiują, wielcy artyści kradną. Czyje to słowa? Poprawna odpowiedź to "Pablo Picasso", ale tym samym cytatem zasłynął również Steve Jobs. Jest to na swój sposób dość ironicznie, biorąc pod uwagę, że pomysły wprowadzone przez nową generację iPhone'ów najprawdopodobniej wkrótce zobaczymy także we flagowcach Samsunga. Znowu.

Samsung Galaxy S22 będzie wyglądał jak iPhone 13

Z najnowszego przecieku udostępnionego na Twitterze przez Ice universe wynika bowiem, że Samsung Galaxy S22 i S22 Plus będą wyglądały niemalże jak iPhone 13... tyle że bez notcha. Nowe urządzenia Koreańczyków mają mieć płaską obudowę, zarówno z przodu, jak i z tyłu, oraz symetryczną ramkę.

S22 and S22 + look like iPhone 13 without notch. The front and rear are flat and symmetrical bezel — Ice universe (@UniverseIce) October 26, 2021



Oczywiście w praktyce trudno mówić tutaj o kradzieży pomysłu, a raczej o zwiastunie nowego trendu, którego iPhone 13 jest prekursorem. Już dziś widzimy coraz więcej smartfonów, które porzucają zaokrąglone ramki i profilowane plecki na rzecz bardziej "kaciastego" designu. Żeby nie szukać daleko, wystarczy wskazać chociażby debiutującego niedawno Oppo Reno6. Można się spodziewać, że w przyszłości będzie ich tylko przybywać.

Warto w tym miejscu nadmienić, że płaska obudowa pozostanie domeną tańszych wariantów S22. Najdroższy Samsung Galaxy S22 Ultra w dalszym ciągu ma być wyposażony w zakrzywiony, wyświetlacz, a dodatkowo doczeka się miejsca na rysik na modłę Samsungów Galaxy Note.

Samsung Galaxy S22 Ultra - specyfikacja aparatu

A skoro już o tym mowa, Ice universe opublikował również informacje o parametrach aparatów, które znajdą się na pokładzie Samsunga Galaxy S22 Ultra. Według przecieku mielibyśmy dostać zbliżoną konfigurację do dotychczasowego Samsunga Galaxy S21 Ultra z głównym modułem o rozdzielczości 108 MP (w tej roli ulepszony sensor Samsung HM3), aparatem ultraszerokokątnym 12 MP i dwoma tele o rozdzielczości 10 MP. Pokrywa się to z innymi dotychczasowymi przeciekami.

S22 Ultra camera

108mp Improved version of HM3 main 1 / 1.33 "0.8 um F1.8 FOV 85

12MP 0.6X sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10X new sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 11

10MP 3X new sony 1/3.52" 1.12um F2.4 FOV 36 — Ice universe (@UniverseIce) October 26, 2021



