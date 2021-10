Samsung do lodówki dodaje prezent „dla wygody”

Samsung promuje swoje lodówki, chwaląc ich wyjątkowy design oraz pojemność. Razem z urządzeniem można teraz dostać prezent dla wygody.

„Wszystko dla wygody” to filozofia projektowania urządzeń domowych, które mają pomagać użytkownikom w ich codziennych obowiązkach. Modele lodówek Samsung Family Hub i Side by Side wyposażono w technologie pozwalające wydłużyć świeżość produktów spożywczych nawet dwukrotnie. Dzięki temu możemy rzadziej robić zakupy, a także ograniczyć marnowanie żywności w gospodarstwie domowym. Wszystko to, i o wiele więcej, z myślą o wygodzie użytkownika.

Centrum zarządzania domem

Samsung Family Hub to multimedialna lodówka z dostępem do Internetu, wyposażona w ekran dotykowy. Urządzenie ułatwia organizację dnia domowników poprzez integrację ich kalendarzy, tworzenie listy zakupów czy planowanie posiłków. Umożliwia wysyłanie oraz odbieranie wiadomości i zdjęć, tworzenie notatek oraz odręcznych rysunków, a także muzycznych playlist. Ekran lodówki Family Hub w każdej chwili może stać się telewizorem lub odtwarzaczem multimedialnym.

Kamery funkcji View Inside pomagają w efektywnym zarządzaniu domowymi zapasami. W każdej chwili, poprzez aplikację SmartThings na smartfonie, możemy sprawdzić co znajduje się w lodówce, a co należy uzupełnić. Do tego odrębnie sterowana strefa Cool Select+ umożliwia elastyczne dopasowanie temperatury do różnych grup produktów, zapewniając im optymalne warunki i świeżość na dłużej.

Wygodne przechowywanie produktów

Z myślą o użytkownikach poszukujących naprawdę pojemnych lodówek stworzono modele typu Side by Side. Najbardziej przestrzenne lodówki z tej serii oferują 600 l przestrzeni do przechowywania, dzięki czemu możemy robić zakupy dla całej rodziny z tygodniowym wyprzedzeniem. Tak dużą przestrzeń wewnętrzną, przy jednoczesnym zachowaniu wymiarów zewnętrznych urządzenia, uzyskano dzięki zastosowaniu technologii SpaceMax i systemowi wysokowydajnej izolacji umożliwiającemu zmniejszenie grubości ścianek lodówki. Szuflada Humidity Fresh+ i komora Optimal Fresh+ zapewniają idealne warunki do tego, aby nawet łatwo psujące się artykuły dłużej pozostawały przydatne do spożycia. Wygodę użytkowania zwiększają takie rozwiązania jak kostkarka do lodu ClearView i dystrybutor wody.

Prezent „dla wygody”

Kupując teraz lodówkę Samsung Family Hub lub Side by Side z rozwiązaniami służącymi wygodzie użytkowania, możemy otrzymać prezent, który dodatkowo przyczyni się do zwiększenia wygody domowego życia. Przy zakupie inteligentnej lodówki Family Hub, która pełni funkcję domowego centrum zarządzania, można otrzymać wideodomofon Ring.

Wybierając pojemny model Side by Side można otrzymać zestaw pojemników do przechowywania żywności Mepal.

Aby wziąć udział w promocji Samsung i otrzymać prezent, należy dokonać zakupu wybranej lodówki w dowolnym sklepie na terenie Polski. Następnie należy zarejestrować zakup i zostawić opinię o produkcie na jednej ze stron internetowych:

lodowki-opinie.samsung.pl,

na stronie sklepu, w którym została zakupiona,

na stronie porównywarki cenowej.

Rejestracji i pozostawienia opinii należy dokonać nie później niż do 14 dni od dokonania transakcji. W treści swojej opinii należy dodać hasztag #PrezentDlaWygody. Po zweryfikowaniu prezent zostanie wysłany kurierem.

Promocja trwa od 25 października 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku lub do wyczerpania puli nagród (prezentów). Więcej informacji, w tym lista modeli objętych akcją, znajduje się w regulaminie.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung