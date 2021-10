myPhone Fun 9 ma Androida 11 Go i jest bardzo tani

myPhone Fun 9 to najnowsza propozycja firmy mPTech. Smartfon z ekranem 5,45 cala przyciąga wzrok ciekawym wyglądem, lekkim Androidem 11 Go oraz niską ceną.

Nowy model należy do budżetowej linii myPhone Fun, ale producent chciał, by urządzenie miało też pewne atuty droższych urządzeń. Obudowa telefonu jest utrzymana w kolorze metalicznego granatu (czego nie widać na zdjęciach), uwagę zwraca też wyraźna wyspa aparatów.

myPhone Fun 9 ma ekran IPS o przekątnej 5,45 cala i rozdzielczości 480 x 960, wyświetlacz zabezpiecza fabrycznie naklejona folia ochronna.

Smartfon oferuje łączność LTE, Dual SIM (dual standby), Wi-Fi bgn 2,4 GHz, Bluetooth 4.2, a także gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm. Nie ma jednak NFC.

myPhone Fun 9 to model dla mniej wymagających użytkowników, którzy od smartfonu oczekują przede wszystkim stabilnego działania w podstawowym zakresie. Sercem modelu Fun 9 jest czterordzeniowy układ Unisoc SC9832E o taktowaniu do 1,4 GHz z GPU Mali T820. Chipset otrzymał do pomocy 2 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzna ma natomiast 16 GB, co można rozszerzyć o dodatkowe 128 GB dzięki karcie pamięci microSD.

To skromne parametry, ale wszystkim zarządza Android 11 w wersji Go edition. Wydanie to ma lżejszy interfejs od standardowego Androida i zapewnia możliwość płynnej pracy na sprzęcie wyposażonym nawet w 1 GB RAM. myPhone Fun 9 z 2 GB powinien więc działać sprawnie.

Smartfon wyposażony jest lekkie wersje aplikacji Google, takie jak: Gmail GO, Google Maps GO, YouTube GO i inne, które są zoptymalizowane pod kątem Androida Go i specyfikacji telefonu. Użytkownicy mogą także zainstalować Facebooka Lite czy Instagram Lite, ale bardziej zasobożerne aplikacje również można zainstalować.

Sekcję foto tworzą trzy aparaty fotograficzne. Główny ma 8 Mpix z autofocusem, towarzyszy mu dodatkowy aparat VGA oraz doświetlająca diodą LED. Przedni aparat ma natomiast 2 Mpix.

myPhone Fun 9 został wyposażony w wyjmowany akumulator o pojemności 2800 mAh. Smartfon został wyceniony przez firmę mPTech na kwotę 329 zł.

