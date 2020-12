Nowy myPhone Up Smart LTE – klasyczny telefon z funkcjami smart

myPhone rozszerza linię swoich klasycznych telefonów z dużymi ekranami – myPhone Up. Trzeci już przedstawiciel tej serii został wzbogacony o obsługę LTE, czego brakowało w poprzednich modelach.

Swoje dwa klasyczne telefony z dużymi ekranami – myPhone Up i myPhone Up Smart – producent wprowadził do sprzedaży na początku października. Teraz ofertę uzupełnia trzeci model, o najciekawszych parametrach.

Nowy myPhone Up Smart LTE to telefon klawiszowy z dużym ekranem IPS 3,2 cala (240 x 320). Urządzenie nawiązuje stylistyką do dawnych telefonów Nokii, a dodatkową wytrzymałość zapewniają w metalowe plecki.

Telefon pozwala na pobierania danych przez LTE, ma też spory zestaw aplikacji sieciowych, jak przeglądarka, poczta e-mail, Google Maps, Twitter, YouTube, WhatsApp czy Facebook. Całością zarządza system KaiOS, a poza aplikacjami preinstalowanymi można pobrać dodatkowe ze sklepu KaiStore.

myPhone Up Smart LTE ma wbudowany GPS, a połączenia LTE (800/850/900/1800/2100/2600) można wykorzystać wraz z funkcją hotspotu Wi-Fi (802.11b/g/n, 2,4 GHz), dzięki czemu telefon służy jako mobilny router. W specyfikacji znajduje się także Bluetooth 4.0, Dual SIM (Dual Standby), złącze USB C, gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm, radio FM oraz duże, podświetlane klawisze. Jak przewiduje producent, możliwe jest, że w przyszłości telefon będzie też oferował VoLTE i VoWiFi, chociaż nie jest to w 100% pewne.

Up Smart LTE wyposażony jest w główny aparat 5 Mpix i przedni 2 Mpix. Bateria o pojemności 1200 mAh zapewni do 6 godzin rozmów i do 200 godzin czuwania.

Nowy telefon myPhone’a wyceniono na 299 zł.

Źródło tekstu: mPTech