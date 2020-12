myPhone Now eSIM to najtańszy na świecie telefon z eSIM. W pakiecie voucher Airalo

Polski producent mPTech wprowadził niedawno na rynek dwa smartfony z funkcją eSIM – wzmocnione modele Hammer Blade 3 i Explorer PRO – ale to nie koniec nowości, które zapewniają wsparcie dla tego standardu. Zadebiutował myPhone Now eSIM, być może najtańszy smartfon z tą funkcją.

Nowy myPhone Now eSIM wyceniony został na 749 zł. Jak zauważa producent, to prawdopodobnie najtańszy smartfon z eSIM w Europie, a może i na świecie. Co więcej, jego nabywcy znajdą w opakowaniu voucher wirtualnego operatora Airalo o wartości 5 USD do samodzielnego aktywowania i przetestowania eSIM.

myPhone Now eSIM – najważniejsze cechy

myPhone Now eSIM wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 6 cali i rozdzielczości HD+. Uwagę zwraca obudowa w kolorze Sapphire blue, o smukłych kształtach i zaokrąglonych brzegach 2.5D. Na obudowie znalazł się też czytnik linii papilarnych.

Sercem myPhone’a Now eSIM jest ośmiordzeniowy procesor Helio P22 wspierany przez 4 GB pamięci RAM, co jest połączeniem wystarczającym do komfortowego korzystania z podstawowych funkcji. Pamięć wewnętrzna ma natomiast 64 GB, można też dołożyć kartę microSD o pojemności 256 GB.

Producent zachwala potrójny aparat tylny, w tym główny 13 Mpix (matryca Samsung 3L6, optyka f/2,0) wspierany przez sztuczną inteligencję ulepszającą zdjęcia. Dwa dodatkowe aparaty mają rozdzielczość 2 Mpix i 2 Mpix. Przedni z kolei oferuje matrycę 8 Mpix.

myPhone Now eSIM dysponuje też niezłym zapleczem komunikacyjnym w postaci NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi bgn 2,4 i 5 GHz, USB C, gniazda jack 3,5 mm, Dual SIM nano oraz przede wszystkim eSIM.

Akumulator modelu myPhone’a Now eSIM ma pojemność 4000 mAh. Wszystkim zarządza Android 10 z GMS.

Voucher Airalo w prezencie

Dzięki eSIM, specjalnemu chipowi z odpowiednim oprogramowaniem, możliwe jest korzystanie z jednego numeru telefonu na różnych urządzeniach jednocześnie (multisim – usługa zależna od operatora), swobodne przełączanie się między sieciami telekomunikacyjnymi i na lepszy dobór usług. Rozwiązanie to pozwala na samodzielne wykupienie pakietu usług dowolnego operatora oferującego pakiet na eSIM i utworzenie jego profilu w smartfonie. Dzięki eSIM użytkownik może jednocześnie aktywować kilka profili na eSIM różnych operatorów (operatora stacjonarnego, jak i wirtualnego, lokalnego i zagranicznego) i swobodne przełączanie się między nimi według uznania.

Kupując nowego myPhone’a, można przetestować eSIM bez zobowiązań. Wszystko dzięki temu, że mPTech nawiązał współpracę z Airalo.com, co pozwala na przełączanie się między sieciami telekomunikacyjnymi w ponad 100 krajach. Mając profil Airalo eSIM, można swobodnie korzystać z podstawowego numeru telefonu do połączeń głosowych i wiadomości, a także transmisji danych w roamingu, dzięki czemu urządzenie jest cały czas on-line. Dodawany voucher ma wartość 5 USD.

