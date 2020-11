Samsung Galaxy S21 Ultra dostanie rysik, pożegnamy Galaxy Note

Samsung Galaxy S21 dostanie rysik S pen i nie będzie więcej telefonów z serii Galaxy Note. Potwierdza to kolejne źródło.

Plotka o tym nie jest nowa. Niedawno informowaliśmy, że Samsung Galaxy S21 Ultra ma obsługiwać S Pen, a zamiast nowej generacji Galaxy Note mają być dostępne Galaxy Fold z rysikiem. Tym samym Samsung nieco uprościłby swoją ofertę, a składany Galaxy Fold sporo by zyskał dzięki obsłudze rysika, zwłaszcza że S pen daje nam nie tylko możliwość pisania po ekranie, ale też wykonywania gestów.

Nowe informacje na ten temat podał magazyn „Korea IT News”. Według tych informacji Samsung już uruchomił produkcję digitizerów do telefonów z serii Galaxy S21. To elementy odpowiedzialne za interpretację wejścia dotykowego i z ekranu i dotknięć rysika. Zamówione części potwierdzają, że model Galaxy S21 Ultra będzie miał rysik S Pen.

Mamy też kolejne potwierdzenie plotek o końcu serii Galaxy Note. Ma ona zostać połączona z serią Galaxy S w niedalekiej przyszłości. Możliwe, że stanie się to już w drugiej połowie 2022 roku.

Z Fold i Z Flip ważniejsze niż Note

Samsung nie zrezygnuje całkowicie ze świetnego rysika S Pen, ale głównym obszarem rozwoju będą teraz telefony składane. Galaxy Note z drugiej połowy 2021 roku miałby więc być ostatnim w historii Samsunga. W przyszłości zobaczymy więcej modeli z serii Z Fold i Z Flip.

Co więcej, Samsung pracuje nad poprawą powłoki UTG (Ultra Thin Glass), by można było bez obaw korzystać na niej z rysika S Pen. Rysiki Samsunga mają na końcu „pędzelek”, ale wciąż nie są bezpieczne dla miękkiego polimeru, umieszczonego na szkle. Liczę na to, że w końcu Samsung znajdzie rozwiązanie. Galaxy z Fold sporo by zyskał na obsłudze rysika.

