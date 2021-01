Galaxy S21 będzie tańszy niż Galaxy S20… i bardziej kolorowy

Samsung Galaxy S21 zostanie zaprezentowany 14 stycznia. Niewiadomych zostało niewiele, ale wciąż nie wiemy najważniejszego – ile będą kosztować nowe Samsungi? Podobno mniej niż Galaxy S20.

W 2020 roku widzieliśmy smartfony w cenach, od których kręciło się w głowie. Nie chodzi tylko o te najnowocześniejsze ze składanymi ekranami. Nawet zwyczajne „płaskie” flagowce kosztowały dwie pensje. Samsung podobno trochę się opamiętał.

Koreańskie media twierdzą, że Samsung obniży ceny topowych telefonów w 2021 roku, a więc serii Galaxy S21, złożonej tradycyjnie z trzech modeli. Galaxy S21 ma kosztować 990 tysięcy wonów, podczas gdy Galaxy S20 kosztował 1248 tys. wonów. Jego polska cena mogłaby zbliżyć się do 3,5 tys. zł, gdy Galaxy S20 debiutował z metką 4399 zł. Galaxy S21 Plus i Galaxy S21 Ultra również mają być tańsze niż ich odpowiedniki z początku 2020 roku.

Lekka zmiana polityki cenowej Samsunga została podobno podyktowana dwoma czynnikami. Po pierwsze, Samsung liczy na to, że smartfony Galaxy S21 wpasują się w niszę „zwolnioną” przez droższe telefony Huawei, których popularność spadła przez brak dostępu do Google Play. Po drugie, jest to sposób na konkurowanie z nową linią iPhone'ów. Podana nieoficjalnie cena Galaxy S21 rzeczywiście zbliża się do ceny iPhone'a 12 mini.

Będzie kolorowo!

Ponadto dowiedzieliśmy się o nowych wariantach kolorystycznych nadchodzących Galaxy S21. Samsung trafił w dziesiątkę, proponując nam bogatą paletę kolorystyczną galaxy S20 FE. Do znanych już kolorów niedługo po premierze dołączą:

czerwony Galaxy S21;

czerwony Galaxy S21 Plus;

niebieski, brązowy i tytanowy Galaxy S21 Ultra.

Możliwe, że dostępność różnych kolorów będzie ograniczona do wybranych krajów. Poza tym będziemy mieli spory wybór etui ochronnych.

Przypomnę jeszcze, że w grudniu w sieci znalazło się zdjęcie potwierdzające coś, na co bardzo liczę w nadchodzącej serii smartfonów Samsunga – matowe wykończenie. Materiał wygląda bardzo podobnie do tego, jaki znalazł się na „pleckach” smartfonów z serii Galaxy S20.

Nie wiemy jeszcze, czy Samsung znów sięgnie po tworzywo sztuczne, matowo wykończone szkło, czy będzie te materiały zamieniać, zależnie od modelu.

