Samsung do Galaxy S21 FE 5G dorzuca zegarek w prezencie

Samsung w maju rozdaje prezenty. Kupując teraz smartfon Galaxy S21 FE 5G, można otrzymać bezpłatnie zegarek Galaxy Watch4 Bluetooth 44 mm.

Na początku tego roku Samsung w końcu zaprezentował smartfon Galaxy S21 FE 5G, który uzupełnił ubiegłoroczną serię flagowców koreańskiego producenta. Urządzenie, choć nieco spóźnione, wciąż może stanowić ciekawą alternatywę dla innych produktów Samsunga oraz jego konkurencji. Szczególnie, gdy można do niego dostać w prezencie inteligentny zegarek o wartości niemal 1200 zł.

Jak zgarnąć prezent?

Aby myśleć o otrzymaniu darmowego smartwatcha Galaxy Watch4 44 mm w wersji Bluetooth, należy w dniach od 16 do 29 maja 2022 roku kupić smartfon Galaxy S21 FE 5G u jednego z partnerów handlowych Samsunga. Ich listę można znaleźć w regulaminie promocji.

Nowo zakupione urządzenie należy aktywować do 5 czerwca tego roku, poprzez uruchomienie go na terytorium Polski wraz z dostępem do Internetu. Następnym krokiem powinno być uruchomienie aplikacji Samsung Members i wypełnienie dostępnego tam formularza w terminie do 12 czerwca 2022 roku. Trzeba do niego między innymi załączyć dowód zakupu smartfonu.

Wysyłka prezentu powinna nastąpić w ciągu 21 dni po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. Więcej informacji zawiera regulamin.

