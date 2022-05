OnePlus Nord 2T zadebiutuje w Polsce. Oto, ile będzie kosztował

Wielkimi krokami zbliża się premiera smartfonu OnePlus Nord 2T. Zapowiedź tego modelu znalazła się już na polskiej stronie producenta, a także w Amazonie, co oznacza, że urządzenie będzie dostępne także w naszym kraju.

„Dołącz do naszych gier prędkościowych” – zachęca na swojej stronie OnePlus, zostawiając trochę miejsca na domysły. Znalazło się tam jednak też kilka informacji, które nie budzą wątpliwości.

Globalna premiera OnePlus Nord 2T odbędzie się 19 maja o godzinie 16:00 naszego czasu. Producent zapowiedział już także, że smartfon będzie napędzany przez układ Dimensity 1300. To jedna z nowszych jednostek MediaTeka, która zadebiutowała na początku marca. Jest to SoC ze wysokiej średniej półki, wykonany w procesie 6 nm i złożony z ośmiu rdzeni CPU w trzech klastrach: 1x Cortex-A78 3 GHz, 3x Cortex A-78 2,6 HGHz i 4x Cortex-A55 2 GHz. Za grafikę odpowiada GPU Mali-G77 MC9. Mocy więc nie powinno zabraknąć i na pewno w gry prędkościowe będzie można sobie pograć.

OnePlus ujawnił także, że smartfon będzie można ładować z mocą 80 W, a 15 minut ładowania zapewni energię na cały dzień.

Na tym koniec informacji od producenta, kolejne przynoszą inne źródła. OnePlus Nord 2T już zawitał do kilku sklepów internetowych, w tym na AliExpress oraz do polskiego Amazonu, co ujawnia jego pełną specyfikację oraz cenę.

OnePlus Nord 2T dostępny będzie w dwóch wariantach pamięci: 8 GB RAM i 128 GB wewnętrznej oraz w bogatszej wersji 12+256 GB.

Smartfon wyposażony jest w ekran AMOLED o przekątnej 6,43 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz. Sekcję fotograficzną tworzy układ aparatów – 50 Mpix, 8 Mpix, 2 Mpix oraz przedni 32 Mpix.

Akumulator telefonu ma pojemność 4500 mAh. Wszystkim będzie dyrygował Android 12.

Hmm, czy ten wygląd i taka specyfikacja czegoś nie przypominają? Oczywiście tak – najwyraźniej OnePlus Nord 2T to przebrandowany Oppo Reno8, który również za kilka dni ma swoją premierę.

Jak wynika ze strony Amazon.pl, OnePlus Nord 2T w wersji 8/128 GB będzie kosztował ok. 1830 zł, a wersja 12/256 GB wyceniona jest na 2499 zł. Niewykluczone, że te ceny zostaną jeszcze skorygowane, zwłaszcza pierwsza z nich. Po doliczeniu VAT wynosi ona około 2250 zł – i to jest bardzo prawdopodobna opcja.

Źródło zdjęć: OnePlus, AliExpress

Źródło tekstu: wł.