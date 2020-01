Samsung Galaxy S20+ i S20 Ultra w przedsprzedaży będął mieć Galaxy Buds+ w zestawie

​ ​ ​ Samsung szykuje ciekawy bonus dla tych, którzy kupią w przedsprzedaży jego nadchodzącego flagowca. Do galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra dodawane będą słuchawki Galaxy Buds+

Już za nieco ponad dwa tygodnie (11 lutego) odbędzie się premiera najnowszych flagowców Samsunga. Będą to Galaxy S20, Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra. Będą one miały wyświetlacze AMOLED o przekątnej odpowiednio 6,2 cala, 6,7 cala i 6,9 cala. Sercem urządzeń na rynku europejskim (w tym w Polsce) będzie Exynos 990, aparaty główne będą poczwórne, a w S20 - potrójny. Telefony będą zasilane akumulatorami o pojemności 4000 mAh (S20), 4500 mAh (S20+) i 5000 mAh (S20 Ultra).

Zobacz Samsung Galaxy S20 będzie drogi, szczególnie w wersji 5G

Już wcześniej niektóre przecieki mówiły, że model Ultra będzie w przedsprzedaży rozprowadzany razem z słuchawkami Galaxy Buds+. Evan Blass podał jednak, że będą one dodawane również do wersji S20+. Słuchawki nie pojawiły się jeszcze na rynku i najprawdopodobniej zostaną zaprezentowane tego samego dnia, co flagowce koreańskiego producenta.

Zobacz Samsung Galaxy Buds+ już niedługo



Źródło tekstu: winfuture, wł