Samsung Galaxy M62 będzie mieć pojemny akumulator

Samsung to nie tylko Galaxy S21 - już niedługo Koreańczycy oficjalnie zaprezentują model Samsung Galaxy M62.

O ile wszystkie media technologiczne żyją teraz serią Samsung Galaxy S21, to w jego cieniu Koreańczycy pracują też nad wyraźnie tańszym modelem. Będzie to Samsung Galaxy M62, który na niektórych rynkach będzie nosił miano Samsunga Galaxy F62. Urządzenie przeszło już niezbędną certyfikację amerykańskiej FCC. Nowy telefon będzie miał układ Exynos 9825, który jest autorskim wyrobem Samsunga. Możemy się też spodziewać 6 GB RAM i systemu operacyjnego Android 11. Akumulator będzie miał z kolei pojemność 7000 mAh. Pod tym względem nowy Samsung zdecydowanie nie będzie miał żadnych powodów do wstydu.

Nie zabraknie też jacka 3,5 mm, co w ostatnich czasach jest naprawdę dobrą wiadomością. Wygląda na to, że Samsung zamierza go pozostawić we wszystkich tańszych i średniopółkowych seriach. Niestety w przeciwieństwie do tych droższych. Możemy się też spodziewać obsługi ładowania 25 W. Poprzednie przecieki sugerowały, że M62 będzie tabletem, jednak tutaj wszelkie wątpliwości rozwiała dokumentacja amerykańskiego regulatora rynkowego.

Zobacz: Samsung Galaxy S21 Ultra - pierwsze wrażenia

Zobacz: Samsung sprzedaje z coraz wyższą marżą

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: myfixguide, wł