Galaxy M55 zadebiutował. Trochę jak Galaxy A55 ze Snapdragonem

Samsung zaprezentował nowy smartfon średniej klasy – Galaxy M55. Urządzenie ma trochę wspólnego z Galaxy A55, chociaż jest też sporo różnic, a ciekawostkę stanowi wykorzystanie układu firmy Qualcomm.

Seria Galaxy M zawsze rozwijana była równolegle z Galaxy A, a należące do niej smartfony miały podobne, ale nie takie same parametry. Ta reguła została zachowana i tym razem. Galaxy M55 to smartfon średniej klasy, który częściowo można porównać do Galaxy A55, nie wszystko jest jednak takie same.

Zobacz: Samsung w końcu się ogarnął. Nowość w Galaxy, którą inni mają od 2016

Galaxy M55 z układem Qualcomma

Samsung Galaxy M55 wyposażony jest w ekran Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala (1080 x 2400), z odświeżaniem 120 Hz i jasnością 1000 nitów – czyli większy niż 6,6 cala w Galaxy A55. W szkło wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.

Najciekawszą zmianą jest wykorzystanie układu Snapdragon 7 Gen 1. To jednostka 4 nm z najszybszym rdzeniem o taktowaniu 2,4 GHz, nieco słabsza niż Exynos 1480 z Galaxy A55. Interesujący jest jednak sam fakt wyboru SoC Qualcomma, bo zazwyczaj Samsung poza flagowcami wkłada do swoich smartfonów własne jednostki Exynos, ewentualnie Mediateki.

Snapdragonowi w Galaxy M55 pomaga 8 GB pamięci RAM, dostępną są dwa warianty pamięci wewnętrznej – 128 i 256 GB. Nie zabrakło miejsce na kartę microSD. Smartfon połączy się z sieciami 5G i Wi-Fi 6, a z akcesoriami – przez Bluetooth 5.2.

Trochę inna jest też sekcja foto. Główny aparat ma 50 Mpix (f/1,8, OIS), towarzyszy mu aparat szerokokątny 8 Mpix (f/2,2) oraz makro 2 Mpix (f/2,4), czyli otrzymujemy nieco słabsze połączenie niż ma Galaxy A55. Dla odmiany jednak przedni aparat w Galaxy M55 ma większą rozdzielczość 50 Mpix. Maksymalna rozdzielczość nagrywania z tyłu i z przodu to 4K w 30 kl./s.

Taki sam, jak w Galaxy A55, jest akumulator 5000 mAh, ale za to w Galaxy M55 zyskał szybsze ładowanie 45 W, które pozwoli odzyskać 70% energii w 30 minut.

Samsung Galaxy M55 dostarczany jest z systemem Android 14 i interfejsem One UI 6.1. Producent obiecuje pięć lat aktualizacji, w tym cztery duże wersje Androida.

Telefon dostępny jest w kolorze granatowym i jasnozielonym. Na początek trafił na rynek brazylijski, gdzie w wersji 128 GB kosztuje w przeliczeniu 2400 zł. Czy Galaxy M55 wejdzie do Polski? Bezpośredniego poprzednika nie było, ale jeszcze wcześniejszy Galaxy M53 trafił do oficjalnej dystrybucji Samsunga w naszym kraju. Kto wie, może więc pojawi się też M55?

Zobacz: Tak ma wyglądać Google Pixel 9. Do sieci trafiły nowe grafiki

Zobacz: Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) zaprezentowany. To nowa wersja hitu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung