Co napędza Galaxy A55? Samsung w końcu zdradził tajemnice Exynosa 1480

Galaxy A55 zadebiutował kilkanaście dni temu, ale dopiero teraz Samsung ujawnił szczegóły nowego układu Exynos 1480, który napędza ten telefon.

Samsung ma to w zwyczaju, że podczas premier swoich smartfonów dość oszczędnie podaje szczegóły techniczne zastosowanych układów SoC, czyli serc każdego telefonu. Niekiedy nawet nie ujawnia nazwy zastosowanej jednostki, informując tylko o architekturze CPU i taktowaniu rdzeni. Podobnie było po premierze Galaxy A55. Nowy, gorąco oczekiwany model został pokazany 11 marca i wiadomo było od razu, że moc do pracy dostarcza mu Exynos 1480, jednak zabrakło szczegółów. W końcu jednak Samsung je oficjalnie ujawnił.

Zobacz: Redmagic VC Cooler 5 Pro zmrozi twój telefon i jeszcze za to podziękujesz

Exynos 1480 bez tajemnic

Samsung zaprezentował układ Exynos 1480 na swojej stronie internetowej, podając w miarę dokładną specyfikację tej jednostki.

Exynos 1480 jest wykonany w procesie technologicznym 4 nm EUV, a tworzą go cztery rdzenie Cortex-A78 o taktowaniu 2,75 GHz, cztery Cortex-A55 z zegarem 2 GHz oraz grafika Xclipse 530, GPU bazujący na architekturze AMD RDNA 2, znanej z Galaxy S22 oraz PlayStation 5. Procesor zapewnia grafikę na konsolowym poziomie, pozwalając skorzystać z rozwiązań takich jak Variable Rate Shading (VRS) i Super Resolution, a jego moc jest o 53% większa niż zapewniał Exynos 1380 z grafiką Mali-G68. Ogólna wydajność SoC w porównaniu do poprzednika jest o 22% większa, o 13% szybciej startują aplikacje, a o 18% zwiększyła się oszczędność energii. Galaxy A55 to pierwszy smartfon ze średniej półki, który dostarcza takie możliwości przetwarzania grafiki niemal jak we flagowcach.

Samsung podał także, że Exynos 1480 dzięki szybszemu NPU 6K MAC jest w stanie przetwarzać sztuczną inteligencję bezpośrednio na urządzeniu, z czterokrotnie wyższą wydajnością niż Exynos 1380.

Exynos 1480 zapewnia również dobre możliwości sieciowe. Zintegrowany modem 5G pracuje nie tylko w pasmach sub-6GHz, ale także milimetrowych (mmWave), co nie jest oczywistością w tej klasie sprzętowej. Maksymalna prędkość pobierania w 5G NR Sub-6GHz może sięgnąć 5,10 Gb/s, a wysyłania – 1,28 Gb/s. Modem pozwala też na wykorzystanie LTE kat.18 6CC o prędkości pobierania do 1,2 Gb/s.

Układ zapewnia ponadto wsparcie dla Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E oraz pozycjonowania GNSS w systemach GPS, GLONASS, BeiDou i Galileo. Przygotowany jest do działania z pamięcią RAM w standardach LPDDR4x i LPDDR5 oraz masową UFS 3.1. Obsłuży ekrany o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu 144 Hz.

Exynos 1480 jest także w stanie obsłużyć aparat z matrycą do 200 Mpix oraz do 64 Mpix z HDR i zero shutter-lag (ZSL). Pozwoli też nagrywać wideo 4K w 60 kl./s w 10-bitowym kodowaniu HEVC (H.264) i VP9. Pracę aparatów najnowsza technologia obrazowania AI.

Exynos 1480 zapowiada się więc jako bardzo obiecujący układ średniej klasy z niektórymi możliwościami zarezerwowanymi dotąd dla wyższej klasy telefonów. Galaxy A55 to w tej chwili jedyny model z tym SoC i nie wiadomo, kiedy Samsung wprowadzi na rynek kolejne.

Zobacz: Galaxy M55 zadebiutował. Trochę jak Galaxy A55 ze Snapdragonem

Zobacz: Galaxy AI trafia na starsze urządzenia. Samsung wydaje ważną aktualizację

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Opracowanie własne