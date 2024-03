Redmagic VC Cooler 5 Pro zmrozi twój telefon i jeszcze za to podziękujesz

Firma Redmagic przedstawiła nowe akcesorium dla graczy – Redmagic VC Cooler 5 Pro. Moduł chłodzący dla smartfonów jest w stanie obniżyć temperaturę aż o 35 stopni. Działa z dowolnym smartfonem, także iPhohe’ami.

Używanie wydajnych smartfonów i to nie tylko gamingowych zazwyczaj wiąże się z problemem nadmiernego wydzielania energii. Najnowsze, flagowe układy Qulacomma i MediaTeka mimo wysiłków producentów oraz coraz bardziej rozbudowanych układów chłodzenia w smartfonach w mocnym obciążeniu szybko doprowadzają obudowy do wysokich temperatur, a ubocznym skutkiem jest dławienie termiczne, czyli spadek wydajności pod wpływem nadmiernego ciepła.

Redmagic VC Cooler 5 Pro ochłodzi nawet iPhone’a

Z tym problemem postanowiła zmierzyć się marka Redmagic, znana z serii smartfonów gamingowych i akcesoriów. Urządzenie Redmagic VC Cooler 5 Pro to zewnętrzny moduł chłodzący, który przypomina trochę AeroActive Coolery przeznaczone dla telefonów ROG Phone. W przeciwieństwie do produktu Asusa Redmagic VC Cooler 5 Pro ma współpracować z dowolnym smartfonem.

Akcesorium wyposażone jest w magnes do mocowania na obudowie oraz specjalny klips, dzięki czemu będzie można je podłączyć na dwa sposoby do każdego telefonu, w tym także iPhone’ów – od serii 12 do 15. Jest nawet kompatybilne z Apple MagSafe. Poza funkcją chłodzenia urządzenie można wykorzystać po prostu jako podstawkę pod telefon, co się przydaje podczas grania z podłączonym zewnętrznym kontrolerem.

Jak przekonuje producent, Redmagic VC Cooler 5 Pro może obniżyć swoją temperaturę nawet do -12 stopni C, dzięki czemu jest w stanie błyskawicznie schłodzić smartfon o 35 stopni C. W praktyce urządzenie obniży na przykład temperaturę z 28 stopni do 0 stopni – i zajmie mu to zaledwie 30 sekund.

Redmagic VC Cooler 5 Pro to dość sporych rozmiarów kostka o wymiarach 6 x 59 x 28 mm i masie 100 g. Wewnątrz znajduje się układ chłodzenia cieczą z ogniwem Peltiera o rozmiarach 36 x 36 mm, radiatorem i wentylatorem z siedmioma łopatkami osiągającym prędkość obrotową 5500 rpm. Całość osiąga szczytowa moc 36 W, generując hałas najwyżej 35 decybeli. Redmagic chwali się tu zastosowaniem własnych, unikatowych rozwiązań, w tym procesu trawienia natryskowego podczas produkcji radiatora. Przezroczysta obudowa z podświetleniem RGB pozwala obserwować pracę wentylatora oraz detale całego układu.

Pracą modułu Redmagic VC Cooler 5 Pro można zarządzać poprzez aplikację mobilną Goper, dostępną dna Androida i iOS.

Redmagic VC Cooler 5 Pro wejdzie do sprzedaży 1 kwietnia, a w Europie jego cena wyniesie 59 euro, czyli 255 zł.

