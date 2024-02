Redmagic DAO 150W GaN Charger naładuje kilka urządzeń na raz

Gamingowa marka Redmagic zaprezentowała nową ładowarkę o mocy do 150 W. Można za jej pomocą ładować nawet cztery różne urządzenia w tym samym czasie, w tym laptopa.

Ładowarka Redmagic DAO 150W GaN Charger powinna się spodobać wszystkim fanom marki, a także użytkownikom sprzętu o gamingowej stylistyce. Nowe akcesorium jest wykonane z metalu, ale ma przezroczystą obudowę, co nawiązuje do smarfonów Redmagic 9 Pro. Ma też konfigurowalny wyświetlacz LCD, na którym dynamicznie prezentowane są parametry pracy urządzenia.

Ekran okala podświetlenie RGB, które również można spersonalizować – wszystko za pomocą połączenia Bluetooth oraz aplikacji Goper dla smartfonów z Androidem.

Atutem ładowarki Redmagic DAO 150W GaN Charger jest jednak nie tylko niebanalny wygląd, ale przede wszystkim jej spore możliwości ładowania. Akcesorium ma aż cztery gniazda, z których można korzystać jednocześnie:

DC o mocy 150 W,

o mocy 150 W, dwa porty USB-C o mocy 140 W,

o mocy 140 W, USB-A o mocy 30 W.

Za pomocą pierwszego gniazda można ładować laptopy. Producent opracował własne rozwiązanie Neocharger 4.0, które do każdego z czterech portów dostarcza prąd zgodny z wymogami podłączonego urządzenia.

W sumie Redmagic DAO 150W GaN Charger jest zgodny ze standardami:

DC: 20V 7,5A,

20V 7,5A, USB-C: PD2.0, PD3.0, PD3.1, PPS, QC2.0, QC3.0, QC4+,

PD2.0, PD3.0, PD3.1, PPS, QC2.0, QC3.0, QC4+, USB-A: SCP (22,5 W), FCP, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, Apple 2.5.

Ciekawa jest też konstrukcja ładowarki. Urządzenie ma wymienne wtyczki do gniazdka, a w zestawie znajdziemy końcówkę w wersji amerykańskiej i europejskiej. Można ją też podłączyć ją do gniazdka za pomocą stacji dokującej z kablem zasilającym i położyć na stole, co zapewnia łatwiejszy dostęp i kontrolę parametrów pracy. Ładowarka dostosowana jest do prądu 100-240 V.

Producent zadbał też o sprawy bezpieczeństwa, a Redmagic DAO 150W GaN Charger zapewnia ochronę przed przegrzaniem, przeładowaniem i przepięciami. Wewnątrz znajduje się sterujący wszystkim układ DAO All-GaN, a także miedziany element chłodzący z żelem odprowadzającym ciepło.

Ładowarka Redmagic DAO 150W GaN Charger będzie dostępna w sprzedaży od 1 marca na stronie redmagic.gg (z wysyłką do Polski). Cena w Europie wynosi 199 euro, czyli około 860 zł.

Źródło zdjęć: Redmagic