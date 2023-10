Samsung ruszył ze sprzedażą Galaxy M34 5G w Polsce

Samsung wprowadza do sprzedaży w Polsce smartfon Galaxy M34 5G. Urządzenie oferuje przede wszystkim bardzo pojemną baterię, która powinna wystarczyć na dłuższe korzystanie z wszystkich możliwości tego urządzenia.

Wytrzymała bateria

Samsung Galaxy M34 5G jest zasilany akumulatorem o pojemności 6000 mAh. Ma to pozwolić na korzystanie ze smartfonu przez długie godziny bez konieczności ładowania. W razie potrzeby zasilić ją można z mocą do 25 W, dzięki czemu naładujemy smartfon do 43% w ciągu pół godziny

Optymalny ekran

Smartfon powinien się sprawdzić w codziennym konsumowaniu treści. Służy do tego między innymi 6,5-calowy wyświetlacz SuperAMOLED o częstotliwości odświeżania obrazu 120 Hz, zapewniający czytelny obraz i płynne odtwarzanie multimediów. Dzięki technologii Vision Booster, wyświetlane na ekranie Galaxy M34 treści mają być czytelne nawet w wymagających warunkach oświetleniowych. Tryb Ochrony Wzroku pozwala z kolei zredukować emisję niebieskiego światła podczas korzystania z ekranu po zmroku.

Wszechstronny aparat

Za stronę fotograficzną smartfonu odpowiada przede wszystkim główny aparat z tyłu o rozdzielczości 50 Mpix. z optyczną stabilizacją obrazu W zestawie jest też 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny, 2-megapikselowy aparat makro oraz aparat selfie o rozdzielczości 13 Mpix.

Wsparcie Galaxy

Galaxy M34 objęty jest 5 letnim programem aktualizacji zabezpieczeń oraz czterema latami aktualizacjami systemu operacyjnego. Za bezpieczeństwo odpowiada system Samsung Knox, który pozwala chronić zarówno urządzenie, jak i znajdujące się na nim dane.

Dostępność i cena

Smartfon Galaxy M34 5G można w Polsce kupić między innymi w sieciach handlowych Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD czy x-kom. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: granatowa, niebieska i srebrna. Cena urządzenia wynosi 1449 zł (6/128 GB).

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung