Samsung Galaxy M31 pojawia się w Geekbench

W bazie benchmarków Geekbench pojawił się kolejny telefon Samsunga. Będzie to Samsung Galaxy M31.

Nadchodzący smartfon koreańskiego producenta pojawił się nosząc nazwę kodową SM-M315F. Wiemy już, że będzie miał on Exynosa 9611 oraz system Android 10. Telefon ma 6 GB RAM a aparat główny będzie najpewniej potrójny - 48 Mpix, 12 Mpix oraz 5 Mpix. W teście Geekbench 5.1 model uzyskał 348 punktów w teście jednego rdzenia oraz 1214 w teście wielu rdzeni.

Powyższe informacje to małe zaskoczenie w stosunku do poprzednich przecieków na temat Galaxy M31. Wcześniej podejrzewano bowiem, że będzie on miał Snapdragona 665.

Źródło tekstu: geekbench via gsmarena, wł