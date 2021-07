Samsung Galaxy F42 5G pojawia się w Geekbench

Samsung niedługo zaprezentuje swój... nie do końca nowy telefon. Samsung Galaxy F42 5G będzie bowiem nieco zmienionym Samsungiem Galaxy A22 5G.

Samsunga i chińskich producentów łączy wbrew pozorom wiele rzeczy. Jedną z nich jest to, że wszyscy oni potrafią wydać ten sam model pod różnymi nazwami. Czasami różnic nie ma, czasami są natomiast śladowe. Najczęściej różne wersje tego samego modelu trafiają na różne rynki, czasami jednak dla skomplikowania sytuacji wybieramy między nimi w tym samym kraju. Teraz Samsung szykuje model Samsung Galaxy F42 5G. Będzie to jednak tak naprawdę nieco zmieniony Samsung Galaxy A22 5G. Tak wynika z niedawnej certyfikacji Bluetooth.

Nowe urządzenie będzie miało układ MediaTek Dimensity 700 i 6 GB RAM. Taki przynajmniej smartfon przeszedł testy w bazie benchmarków Geekbench. Najpewniej będą jednak też warianty różniące się pamięcią RAM. Jeśli naprawdę będzie to nieco zmieniony Samsung Galaxy A55 5G to będziemy mieli do czynienia z modelem mającym wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala. Do kompletu otrzymamy aparat przedni 8 Mpix, aparat główny 48 Mpix i akumulator o pojemności 5000 mAh. Nie zabraknie ładowania 15 W.

Zobacz: Samsung Galaxy S22 z bardzo szybkim ładowaniem

Zobacz: Samsung ulepszy ci aparat w telefonie. Nawet jak masz starszy model

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: sammobile (a22 5g)

Źródło tekstu: geekbench, gsmarena, wł