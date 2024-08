Samsung Galaxy F14 4G debiutuje. Dla osób z podstawowymi potrzebami

Samsung przygotował nowy tani telefon. To Samsung Galaxy F14 4G. To bardzo budżetowa propozycja, dla tych którzy chcą podstawowego telefonu.

Samsung Galaxy F14 4G to nowy tani Samsung, który właśnie zadebiutował w Indiach. Ani trochę nie dziwi takie miejsce debiutu. Indie to bardzo duży rynek, a jednocześnie nie należy od do najbogatszych. Nie można też mówić o takim pokryciu 5G jakie mają na przykład Chiny.

Samsung Galaxy F14 4G debiutuje w Indiach

Nowy Samsung ma wyświetlacz LCD o przekątnej 6,7 cala i z odświeżaniem 90 Hz. Sercem nowego urządzenia jest Qualcomm Snapdragon 680. Potrójny aparat główny to 50 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix, a pojedynczy przedni to 13 Mpix. Akumulator ma natomiast pojemność 5000 mAh. Można go naładować dzięki technologii 25 W. Pod względem pamięci klient otrzyma 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej.

To bardzo podstawowy telefon, ale jednocześnie warty 9000 rupii (około 420 złotych). Nie wiemy czy smartfon pojawi się poza Indiami, ale nie jest to wykluczone. Kandydatami są biedniejsze kraje z niewielkim pokryciem sieci 5G. Większą niewiadomą jest czy pojawi się on też w Europie.

