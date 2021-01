Samsung Galaxy A52 i A72 na oficjalnych grafikach

Do sieci trafiły oficjalne rendery przedstawiające nowe smartfony Samsunga ze średniej półki - modele Samsung Galaxy A52 i A72.

Choć o nowych średniakach Koreańczyków głośno już od jakiegoś czasu, dopiero teraz do sieci trafiły oficjalne grafiki przedstawiające wygląd urządzeń. Źródłem przecieku jest Evan Blass, więc o jego autentyczność można być raczej spokojnym. W większości potwierdza on to, czego mogliśmy się dowiedzieć z wcześniejszych plotek.

Jeśli chodzi o Samsunga Galaxy A52 5G, będzie on wyglądał bardzo podobnie do swoich poprzedników, acz z ewidentnymi inspiracjami zaczerpniętymi z rodziny Galaxy S21. Od frontu uwagę przykuwa wyświetlacz z niewielkim otworem na aparat pośrodku górnej krawędzi. Z tyłu natomiast najbardziej charakterystycznym elementem jest wyspa, na której umieszczono cztery obiektywy.

Same plecki wydają się być pozbawione charakterystycznej tekstury, którą można znaleźć na niektórych urządzeniach producenta. Wyglądają także na matowe. Niestety przeciek milczy, na temat materiału, z którego zostały wykonane, choć wcześniejsze plotki sugerują, że będziemy mieli do czynienia ze szkłem.

Drugim modelem, który pojawił się w ostatnim przecieku, jest Samsung Galaxy A72 5G. Niestety tym razem dostaliśmy wyłącznie render frontu urządzenia. Widać na nim, że ponownie będziemy mieli do czynienia z centralnie umieszczonym otworem w wyświetlaczu i to w zasadzie byłoby na tyle.

Data premiery obydwu urządzeń nie jest jeszcze znana, jednak spodziewamy się, że nastąpi w ciągu najbliższych tygodni.

