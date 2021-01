Samsung Galaxy M02 już 2 lutego

Już za kilka dni Samsung pokaże swój kolejny budżetowy telefon. Tym razem będzie to Samsung Galaxy M02.

Informowaliśmy dzisiaj o nowym budżetowym Samsungu Galaxy A02, który pojawił się w Tajlandii. Już za kilka dni pojawi się natomiast bliźniaczy model Samsung Galaxy M02. Dotychczasowe doniesienia wskazują na to, ze to bardzo bliskie sobie smartfony, gdzie różnice będą naprawdę niewielkie. Tak samo było zresztą w przypadku Samsunga Galaxy A02s i M02s. Oba telefony nie będą też zwykłymi wersjami tego samego urządzenia na inny rynek - w Tajlandii mają pojawić się oba. Do premiery drugiego lutego dojdzie jednak w Indiach. To największy rynek Samsunga, gdzie toczy on zażartą walkę z chińskimi markami, takimi jak Xiaomi, Vivo i Realme. Tam przede wszystkim walczy się ceną.

Nowy smartfon ma na pewno mieć akumulator o pojemności 5000 mAh i wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala. Skoro M02 ma być bratem A02, to spodziewamy się też układu MediaTek MT6739W. Nie jest to najnowszy wyrób - powstał on w 2017. Wygląda na to, że Samsung miał jeszcze zapasy starych układów i postanowił coś z nimi zrobić... Nowe urządzenie ma kosztować 7 tysięcy rupii, czyli mniej niż 360 złotych.

