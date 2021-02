Promocja Samsung: Kup Galaxy A51, a słuchawki Galaxy Buds+ dostaniesz w prezencie

Samsung w nowej promocji zachęca do kupowania smartfonu Galaxy A51, kusząc darmowymi słuchawkami Galaxy Buds+. Liczba prezentów jest ograniczona.

Samsung Galaxy A51 dosyć szybko po premierze stał się najpopularniejszym smartfonem z Androidem na świecie. Urządzenie oferuje miedzy innymi 6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED, 5 aparatów fotograficznych, w tym główny z tyłu o rozdzielczości 48 Mpix oraz przedni 32 Mpix, a także chipset Exynos 9611, 4 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 4000 mAh i oryginalnie pracuje pod kontrolą systemu Android 10, z możliwością uaktualnienia oprogramowania do Androida 11 oraz interfejsu One UI 3.

Zobacz: Samsung Galaxy A51 - najbardziej rozchwytywany smartfon tego sezonu?

Zobacz: Jaki telefon Samsung kupić? TOP 10 najlepszych modeli na luty 2021

Jak skorzystać z promocji?

Aby otrzymać słuchawki bezprzewodowe w prezencie, należy w dniach od 22 lutego do 7 marca tego roku kupić smartfon Samsung Galaxy A51 u jednego z partnerów handlowych producenta, których listę można znaleźć w regulaminie promocji. Następnie należy aktywować telefon i do 10 marca 2021 roku uruchomić w nim aplikację Samsung Members. W aplikacji trzeba kliknąć w baner promocyjny i do 12 marca tego roku wypełnić formularz zgłoszeniowy, do którego trzeba dołączyć dowód zakupu Galaxy A51.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 10 dni roboczych pod wskazany w formularzu adres zostaną wysłane jedne z 4000 par słuchawek Galaxy Buds+ w kolorze czarnym.

Zobacz: Jabra Elite 85t – słuchawki TWS warte każdej złotówki

Zobacz: Samsung Galaxy Buds Live po 4 miesiącach - oryginalne słuchawki bezprzewodowe ze świetną jakością basów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Samsung