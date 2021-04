Samsung Galaxy A41 i Galaxy Tab A7 dostają Androida 11

Samsung rozprowadza właśnie aktualizację do Androida 11 dla swoich kolejnych urządzeń. W tym gronie jest tablet Galaxy Tab A7 oraz telefon Galaxy A42.

Samsung ostatnio wreszcie na poważnie wziął się za aktualizowanie swoich smartfonów. Ostatnio koreański producent wydał stabilną wersję Androida 11 na kolejne urządzenia. Jednym z nich jest popularny budżetowiec/średniopółkowiec Samsung Galaxy A41, natomiast drugim - tablet Samsung Galaxy Tab A7. W pierwszym przypadku Android 11 kryje się za aktualizacją A415FXXU1CUD4 i zawiera również kwietniowe poprawki bezpieczeństwa.

Uaktualnienie dociera już do użytkowników w Rosji, reszta Europy powinna dostać ją już niedługo. W drugim przypadku aktualizacja ma numer T505XXU3BUD7 i pojawia się już choćby w Wielkiej Brytanii. W pierwszej kolejności uaktualnienie otrzymuje wariant z łącznością LTE. W tym jednak przypadku uaktualnienie ma marcowe poprawki bezpieczeństwa. W obu przypadkach razem z Androidem 11 użytkownicy otrzymają aktualizację nakładki Samsung do wersji One UI 3.1. Oba urządzenia pojawiły się z Androidem 10 na pokładzie. Smartfon zadebiutował w maju 2020, natomiast tablet - we wrześniu.

