To będzie hit. Wyciekła specyfikacja Samsunga Galaxy A25

Samsung Galaxy A25 ma potencjał, by stać się hitem segmentu budżetowego. Do sieci wyciekły materiały promocyjne urządzenia.

Już niebawem do sklepów trafi nowy smartfon firmy Samsung. Tym razem czeka na nas model budżetowy, który ma szansę okazać się bestsellerem wśród osób, szukających niedrogiego telefonu.

Samsung Galaxy A25 na oficjalnych materiałach

Mowa o modelu Samsung Galaxy A25, który nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany, a już odsłonił praktycznie wszystkie karty. Do sieci trafiły bowiem oficjalne materiały promocyjne urządzenia w języku włoskim. Zawierają one kluczowe elementy specyfikacji.

Nowy model będzie wyposażony w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,5", akumulator o pojemności 5000 mAh oraz potrójny aparat z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix. Co ciekawe, będzie on posiadał optyczną stabilizację obrazu (OIS), co w tym segmencie bynajmniej nie jest normą. Oprócz tego na pleckach znajdziemy jeszcze dwa "oczka": aparat ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix. Z przodu mieszczono aparat do selfie o rozdzielczości 13 Mpix.

W opublikowanych materiałach producent nie chwali się, jaki procesor znajdzie się na pokładzie Samsunga Galaxy A25. Oficjalnie wiemy jedynie, że będzie to ośmiordzeniowa jednostka wykonana w litografii 5 nm. Dodatkowo ma ona zapewniać obsługę 5G. Jeśli mielibyśmy obstawiać, bezpiecznym strzałem wydaje się układ Exynos 1280, znany m.in. z modelu Samsung Galaxy A53. Oprócz tego telefon ma być wyposażony w 6 lub 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej.

Nie wiemy, na kiedy planowana jest oficjalna premiera nowego budżetowca Koreańczyków. Mając jednak na uwadze charakter ujawnionych materiałów można dość bezpiecznie przypuszczać, że jest to raczej kwestia dni niż tygodni.

