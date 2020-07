Samsung aktualizuje dwa tablety do Androida 10

Regularnie informujemy o tym, że z Androida 10 mogą się cieszyć posiadacze kolejnych telefonów, Na szczęście dobre wieści mamy też dla posiadaczy tabletów. Teraz akurat swoje tablety uaktualnia Samsung.

Samsung postanowił zaktualizować dwa swoje budżetowe tablety do Androida 10. To dobra wiadomość dla posiadaczy takich urządzeń jak Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) oraz Samsung Galaxy Tab A 10.4. Prawdopodobnie nie dostaną one najnowszej wersji samego interfejsu Samsunga, jednak na tle Androida 10 ta wiadomość nie powinna za bardzo smucić. Uaktualnienia obu modeli noszą numery T515XXU4BTFK oraz P205DXU5BTFB. Aktualizacja dotyczy wersji LTE obu tych modeli. Uaktualnienie powinno pobrać się samo, niecierpliwi mogą jednak sami sprawdzić jego dostępność.

Samsung ma około 15% udziałów w rynku i jest obecnie drugim największym producentem tabletów na świecie. Na pierwszej pozycji znajduje się Apple, z kolei grupę pościgową stanowią Huawei oraz Amazon. Niestety, rynek tabletów ma to do siebie, że kurczy się z każdym kwartałem. Nie są to wielkie spadki - wynoszą 1-2%, jednak są one stałe. Wygląda na to, że stale powiększające się wyświetlacze telefonów spowodowały, że tablety zatraciły swoją niszę.

Zobacz Samsung Galaxy S20 Lite może zadebiutować w październiku

Zobacz Samsung Galaxy Tab S7+ przechodzi certyfikację

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: sammobile