Rozwijany LG Rollable coraz bliżej - znamy specyfikację

LG długo się bronił i początkowo nie miał najmniejszego zamiaru pokazywać w pierwszym półroczu flagowego modelu. Powodem były zbyt wysokie ceny kolejnych sztandarowych układów Qualcommu. Amerykańska firma korzysta bowiem ze swojego statusu właściwie jedynej firmy oferującej na wolnym rynku układy najwyższej klasy. Dlatego też tak wiele osób w branży z nadzieją patrzy na nadchodzącego Samsunga Exynos 2100. Ten ostatni raz jednak LG będzie znowu skazany na Qualcomm. Koreańczycy pokażą w przyszłym roku zarówno klasycznego flagowca, jak i futurystycznie wyglądający model rozwijany. Pierwszy to LG Rainbow, drugi natomiast - LG Rollable.

Jak się można domyślić, drugie z urządzeń nie będzie należało do tanich. LG zamierza je wycenić na... 2359 dolarów. Za tę kwotę klient otrzyma układ telefon, który w zwiniętej formie będzie miał wyświetlacz 6,8 cala, natomiast w wersji rozwiniętej - 7,4 cala. Model będzie miał układ Snapdragon 888 oraz akumulator o pojemności 4200 mAh. Jedyne co mamy na pocieszenie to fakt, że wraz z upowszechnieniem się tego typu urządzeń (a szykuje je też np. Oppo czy TCL) cena nieco spadnie. Ale dalej składane i rozwijane telefony będą niezbyt dużym rynkiem.

