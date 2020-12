Co szykuje LG w 2021? LG Rollable, LG Rainbow i LG Q83

Co ciekawego szykuje koreański LG na przyszły rok? Koreańczycy szykują naprawdę ciekawe modele. Będą nosiły nazwy Rollable, Rainbow i Q83.

LG to bardzo ambitny koreański producent, który żyje jednak w cieniu jeszcze większego Samsunga. Nie oznacza to jednak, że LG nie ma po swojej stronie mocnych kart - skutecznie walczy z większym rodakiem choćby na rynku telewizorów. W sektorze smartfonów LG musi zmagać się jednak z ciągłymi stratami. Koreańczycy nie tracą jednak optymizmu i pokazują naprawdę odważne urządzenia, takie jak LG Wing. W przyszłym roku pojawi się jeszcze ciekawszy LG Rollable. Skoro Samsung dominuje na rynku składanych telefonów, to czemu LG nie ma tego robić w segmencie rozwijanych urządzeń? Nad podobnymi produktami pracują też jednak chińskie TCL i Oppo.

Kolejnym telefonem, jaki LG zaprezentuje w przyszłym roku jest LG Rainbow. Będzie to następca dobrze przyjętego przez rynek tegorocznego LG Velvet. Tym razem nie będzie to jednak superśredniak, tylko pełnoprawny flagowiec. Tym samym LG nie wytrzymał presji i musiał wycofać się z planów niepokazywania niczego ze Snapdragonem 888 w pierwszej połowie roku. Nowy tradycyjny flagowiec ma się pojawić w marcu 2021. Z modelem Velvet będzie go jednak łączyło wzornictwo.

Na początku roku możemy się też spodziewać budżetowego modelu 5G o nazwie LG Q83. Na niektórych rynkach nowe urządzenie będzie jednak przedstawicielem dobrze znanej serii K. LG zachwala, że godna uwagi będzie i cena i aparat.

Źródło tekstu: phonearena