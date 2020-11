Pojawiają się rendery LG Stylo 7

Idea smartfonów z rysikiem jest ostatnio co prawda w odwrocie, ale nie znaczy to, że jest całkowicie martwa. Właśnie taki telefon przygotowuje właśnie koreański LG.

Sztandarową serią smartfonów z rysikiem był to tej pory Samsung Galaxy Note. Niestety, w przyszłym roku najprawdopodobniej nie będzie już tych urządzeń. Samsung postawi bardziej na składane telefony. Nie oznacza to, że nie pojawi się jednak żaden telefon podobny do odchodzących Note'ów. W maju pojawił się LG Stylo 6, a już teraz pojawiły się rendery kolejnego urządzenia z tej serii. LG Stylo 7 będzie miał wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala oraz jacka 3,5 mm. Możemy też spodziewać się czterech sensorów aparatu.

Dwoma najważniejszymi rynkami dla LG są Korea Południowa oraz USA. To jedyne dwa kraje, gdzie LG się liczy na rynku i ma kilkanaście procent udziałów w sprzedaży smartfonów. Dlatego też właśnie tam mniejszy z koreańskich producentów postanowi powalczyć o sieroty po serii Galaxy Note. Nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie pojawi się nowy telefon i jaka jest reszta specyfikacji. LG jednak ostatnio przede wszystkim skupia się na średniej półce cenowej. Z drugiej strony LG pokazał też, że umie być naprawdę odważny - pokazał model LG Wing, pracuje nad LG Rollable, teraz widzimy, że dalej wierzy on w rysiki.

Źródło tekstu: 91 mobiles, wł