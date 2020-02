Redmi K30 Pro: coraz więcej informacji o nadchodzącym flagowcu. Smartfon wyjdzie też jako POCO F2?

Była już premiera Redmi K30, była też jego klona – POCO X2 – coraz bardziej zasadne wydaje się pytanie o model Pro. Poza Chinami Redmi K30 Pro powinien zadebiutować jako Xiaomi Mi 10T Pro lub też – co staje się prawdopodobne – jako POCO F2, wciąż jednak nie wiadomo, kiedy doczekamy się prezentacji tych telefonów. Pojawiają się jednak nowe informacje na temat specyfikacji.

Pierwsze spekulacje na temat Redmi K30 Pro pojawiły się ponad dwa miesiące temu, jeszcze przed premierą podstawowego modelu K30. Później jednak zrobiło się na ten temat cicho, a wbrew oczekiwaniom, Redmi K30 Pro nie został zaprezentowany w spodziewanym terminie w grudniu. Czy doczekamy się go w obfitującym w smartfonowe premiery lutym? Tego producent nie ujawnia, ale pojawiły się informacje o niektórych elementach specyfikacji.

Chiński „leaker” Digital Chat Station, znany z wielu sprawdzonych przecieków na temat Xiaomi, ujawnił w serwisie Weibo, że Redmi K30 Pro wyposażony zostanie w akumulator 4700 mAh i szybkie ładowanie 33 W. To więcej niż oferuje Redmi K30, który otrzymał baterię 4500 mAh i ładowanie 27 W.

Wcześniej portal XDA-Developers dotarł do informacji, które dowodzą, że Redmi przygotowuje smartfon napędzany przez układ Snapdragon 865. Ten SoC jest ostatnio najczęściej wymieniany w kontekście Redmi K30 Pro, chociaż wcześniej pojawiła się inna opcja – MediaTek Dimensity 1000 5G. Z ostatnich doniesień wynika jednak, że bardziej prawdopodobny jest układ Qualcomma. Pozostaje jednak pytanie o wsparcie 5G. Biorąc pod uwagę, że Redmi K30 w jednej ze swoich wersji otrzymał układ Snapdragon 765G ze zintegrowanym modemem 5G, to tym bardziej należy oczekiwać wsparcia dla nowego standardu sieci w modelu Pro.

XDA-Developers podaje również, że ten sam smartfon Redmi nie znalazł się wśród modeli Xiaomi, które mają otrzymać aparat 108 Mpix. Zamiast tego domniemany K30 Pro może być wyposażony w aparat 64 Mpix, najprawdopodobniej matrycę Sony IMX686. Ten sam sensor znalazł się w Redmi K30, więc by wersja Pro wyróżniała się czymś szczególnym, producent zapewne bardziej rozbuduje pozostałe moduły aparatów (8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix w K30 4G i 8 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix w K30 5G). Wykorzystanie matrycy 108 Mpix w K30 Pro jest zapewne tym, na co czeka wielu fanów marki, ale z drugiej strony na taką decyzję producenta mogła wpłynąć chęć utrzymania w ryzach kosztów produkcji. Sensor 108 Mpix oznaczałby wyższą cenę za K30 Pro, a to z kolei stałoby w sprzeczności z zasadą, że Redmi to telefony przystępne cenowo dla każdego.

Źródło tekstu: XDA-Developers, Android Authority