Redmi K30 Pro będzie najtańszym smartfonem z SD865, wyjdzie też jako POCO F2

W grudniu premierę miał smartfon Redmi K30, czyli jeden z najbardziej oczekiwanych telefonów marki. W lutym ten sam model zaistniał w nowym wcieleniu jako POCO X2. Najbliższe tygodnie przyniosą kolejne nowości tych marek: Redmi K30 Pro, który jako POCO wyjdzie z oznaczeniem F2.

O premierze Redmi K30 Pro mówi się od dnia prezentacji prostszego Redmi K30, wielu fanów marki liczyło na to, że obydwa urządzenia zadebiutują w tym samym czasie. Producent przeciąga jednak premierę modelu Pro, a cały czas padają zapowiedzi, że „już wkrótce…”.

O ile termin premiery wciąż nie jest znany, pojawiły się kolejne szczegóły dotyczące specyfikacji Redmi K30 Pro. Przede wszystkim po raz kolejny pada potwierdzenie, że smartfon otrzyma układ Snapdragon 865. Co jednak najciekawsze, jak podaje znany z dobrych przecieków na temat Redmi Ishan Agarwal, model K30 Pro ma być jednym z najtańszych, a może najtańszym w ogóle smartfonem z tym układem. Jednocześnie oznacza to też, że producent skupi się tylko na tym elemencie specyfikacji, za to inne komponenty mogą nie być już zbyt imponujące – na przykład aparat. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że ceny na K30 Pro mogą zaczynać się od 2999 juanów, czyli 1682 zł, jednak według najnowszych przecieków może to być jeszcze niższa kwota.

Jednocześnie nie znaczy to, że specyfikacja będzie uboga. Nowy poziom „smartfonu klasy średniej” w rozumieniu Redmi wyznaczać ma poczwórny aparat 64 Mpix. Nie należy jednak oczekiwać, że zapewni on szczególne funkcje, jak w topowych modelach Xiaomi. Najprawdopodobniej, będzie to ta sama konfiguracja, co w modelu K30 5G, czyli 64 Mpix Sony IMX686 + 8 Mpix (ultraszerokokątny) + 5 Mpix (makro) + 2 Mpix.

Według kolejnych doniesień powiązane ze sobą marki Redmi i POCO będą kontynuowały strategię przyjętą po premierze POCO X2. W związku z tym Redmi K30 Pro wyjdzie w Indiach jako POCO F2, czyli teoretyczny następca popularnego w swoim czasie „taniego flagowca” Pocophone F1. Na „ef dwa” czekało wielu fanów marki, jednak należy brać pod uwagę, że profil marki POCO nieco się zmienił – w tej chwili koncentruje się ona na rynku indyjskim i nie planuje światowej ekspansji. Do Europy nowe smartfony Redmi dotrą więc zapewne jako Xiaomi Mi 10T i Mi 10T Pro, analogicznie, jak było z serią Redmi K20.

Źródło tekstu: GizChina, Twitter