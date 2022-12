Nubia Redmagic 8 Pro już za kilka dni. Bestia zadziwi wyglądem

Wszyscy producenci szykują na najbliższe tygodnie czy miesiące debiuty swoich topowych smartfonów z układem Snapdragon 8 Gen 2 i wśród nich znajdzie się także Nubia Redmagic 8 Pro. Producent oficjalnie zapowiedział zbliżającą się premierę.

Nowa seria gamingowych smartfonów Redmagic 8 pojawiała się wcześniej w nielicznych przeciekach, jednak dotąd Nubia nie informowała, kiedy urządzenie doczeka się premiery. W końcu jednak producent zamieścił na Weibo zapowiedź tego wydarzenia i zaprezentował rendery z tyłem obudowy. Zapowiada się ciekawie.

Nubia Redmagic 8 Pro ujrzy światło dzienne 26 grudnia – na początek będzie to premiera w Chinach, a na globalną trzeba będzie pewnie poczekać do stycznia lub lutego 2023 r. Nie wiadomo jednak, czy jednocześnie zostanie pokazany podstawowy model Redmagic 8.

Producent nie ujawnił specyfikacji telefonu, ujawnił za to jego wygląd. Nubia Redmagic 8 Pro została znacznie przeprojektowana w porównaniu do poprzednich generacji. Uwagę zwraca kanciasty kształt obudowy z równo ściętymi ramkami bocznymi – wcześniejsze telefony z tej serii były bardziej zaokrąglone.

Nubia pokazała dwie wersje kolorystyczne telefonu – jedna to typowo gamingowy wariant z tyłem imitującym przezroczystość, z „zarysami” widocznych wewnątrz komponentów oraz kolorowym modułem LED okalającym wentylator układu chłodzenia.

Taka wersja wygląda dość agresywnie i pewnie odstraszy część użytkowników, którzy nie przepadają za tak charakterystycznymi obudowami.

Dla nich powstała też druga edycja – z matowym, chropowatym tyłem, na którym gamingowe akcenty są mniej widoczne, a całość wygląda bardziej klasycznie.

Z opublikowanych renderów wynika, że Nubia Redmagic 8 Pro napędzana jest układem Snapdragon 8 Gen 2, na obudowie, na prawym boku widać też zaznaczone spusty na gier, a centralnie umieszczony moduł fotograficzny składa się z trzech aparatów.

Świetnie prezentuje się też przód – ekran ma minimalne ramki i pozbawiony jest wycięcia na aparat selfie, który po raz kolejny ma być ukryty pod wyświetlaczem. Z przecieków wynika, że producent wykorzysta matryce OLED o przekątnej 6,8 cala w rozdzielczości 1116 x 2480.

Spodziewana konfiguracja aparatów to 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix oraz z przodu 16 Mpix. Wiadomo też, że smartfon zapewni szybkie ładowanie 165 W, chociaż ponownie taka moc może być ograniczona tylko do rynku chińskiego. W specyfikacji ma się także znaleźć do 18 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz do 1 TB pamięci UFS 4.0.

Niektóre źródła na Weibo podają też, że będą dwa smartfony – Redmagic 8 Pro z ładowaniem 80 W i akumulatorem 6000 mAh oaz Redmagic 8 Pro+ z ładowaniem 165 W i

akumulatorem 5000 mAh.

Zobacz: Nubia Redmagic 7 to bestia. Smartfon do gier i na co dzień (test)

Zobacz: Nowy smartfon ZTE ma nawet 18 GB RAM-u i 1 TB pamięci na dane

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nubia

Źródło tekstu: wł., Weibo, Fone Arena