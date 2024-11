Redmagic 10 Pro nadchodzi z ekranem Wukong Screen. Znamy datę

Zbliża się premiera smartfonów z serii Redmagic 10 Pro. Producent pochwalił się zaletami ekranu w nowym flagowcu dla graczy i potwierdził datę premiery.

Seria gamingowych smartfonów Redmagic 10 Pro zostanie zaprezentowana 13 listopada w Chinach. Producent dotąd nie ujawnił zbyt wiele informacji na temat swoich nowości, ale za to cała seria zaistniała w serii mocnych przecieków. Według nich wariant Redmagic 10 Pro będzie miał ekran około 7 cali (co niejasno sugerował też sam producent), a Digital Chat Station wspomniał także o modelu Redmagic 10 Ultra z jeszcze większym wyświetlaczem ponad 7 cali.

Nubia sugeruje pecetową wydajność Redmagic 10 Pro

Nubia jak na razie nie odniosła się do tych sensacji, ale dziś pochwaliła się innymi zaletami wyświetlacza w Redmagic 10 Pro, który producent określa mianem Wukong Screen, co jest oczywiście odniesieniem do hitowej gry „Black Myth: Wukong”.

Dostawcą wyświetlacza jest firma BOE, Jak widać na promocyjnej grafice, smartfon będzie się wyróżniał bardzo korzystnym stosunkiem wielkości ekranu do rozmiarów obudowy – wynosi on 95,3%, co jest wielkością dotąd niespotykaną. Będzie to możliwe dzięki niewielkim ramkom 1,25 mm.

Wiemy już na pewno, że wyświetlacz w Redmagic 10 Pro ma rozdzielczości 1.5K (2688 x 1216), odświeżanie obrazu do 144 Hz i jasność 2000 nitów – wszystkie te parametry są lepsze niż w starszych generacjach, więc użytkownicy powinni odczuć zauważalne zmiany. Dodatkowo Nubia chwali się, że zdjęcia robione przednim, podekranowym aparatem będą lepsze dzięki wsparciu trzech funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Redmagic 10 Pro w Chinach zadebiutuje także jako Redmagic 10 Pro+, ale dotąd różnica między tymi wariantami dotyczyła tylko konfiguracji pamięci. Wciąż nie ma jeszcze potwierdzenia, że faktycznie przygotowywana jest wersja Ultra, jednak jest pewne, że nowa seria napędzana jest przez układ Snapdragon 8 Elite. W przeciekach pojawia się też doniesienie o akumulatorze 7050 mAh z ładowaniem 100 W.

