Realme Narzo 30 5G debiutuje na polskim rynku

Portfolio smartfonów marki Realme w Polsce właśnie poszerzyło się o nowy model, Narzo 30 5G. To kolejny telefon obsługujący sieci 5G, który kupimy w cenie poniżej tysiąca złotych.

Firma Realme wprowadziła na polski rynek smartfon Narzo 30 5G, który nie tylko obsługuje sieci piątej generacji, ale również ma dobry stosunek jakości do ceny. Wydajność urządzeniu zapewnia chipset MediaTek Dimensity 700, wykonany w technologii 7 nm. Wspierają go 4 GB RAM-u oraz 128 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD (do 1 TB).

Zobacz: Xiaomi, Samsung i Realme to TOP3 polskiego rynku smartfonów w 2Q2021

Zobacz: Realme MagDart: szybkie, magnetyczne ładowanie bezprzewodowe

Realme Narzo 30 5G został wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz 90 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, z małym otworem w lewym górnym narożniku, mieszczącym obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 48 Mpix i towarzyszą mu dwa aparaty o rozdzielczości 2 Mpix (do zdjęć makro i monochromatyczny czujnik głębi).

Smartfon zasilany jest akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 18 W. Nad całością czuwa system Android 11 z interfejsem Realme UI 2.0.

Dostępność i cena

Realme Narzo 30 5G można w Polsce zakupić w sieciach RTV Euro AGD, x-kom, Media Expert oraz Komputronik, a także w oficjalnych sklepach partnerskich na stronach realmeshop.pl oraz sklep-realme.pl.

Smartfon został wyceniony na 899 zł, ale z okazji premiery Realme przygotowało wraz z partnerami promocję startową typu Flash Sale. W jej ramach Narzo 30 5G kosztuje 799 zł. Flash Sale potrwa dwie doby (od godziny 00:0 9 sierpnia do 23:59 10 sierpnia tego roku) lub do wyczerpania zapasów.

Zobacz: Xiaomi Mi Mix 4 – poznaliśmy specyfikację telefonu

Zobacz: Redmi 10 - wiemy wszystko o nowym telefonie Xiaomi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme