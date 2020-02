Snapdragon X60 - nowy modem 5g firmy Qualcomm

Qualcomm oficjalnie zaprezentował trzecią generację swojego modemu 5G, model Snapdragon X60. To pierwszy modem zbudowany w technologii 5 nm, który umożliwia szybkie przesyłanie danych do i od użytkownika.

Qualcomm Snapdragon X60 to nowy modem 5G, zaprezentowany przez amerykańskiego producenta. Wykonany jest on w technologii 5 nm i umożliwia pobieranie danych z szybkością do 7,5 Gb/s, a ich wysyłanie - do 3 Gb/s. Snapdragon X60 obsługuje połączenia 5G z wykorzystaniem mmWave (fale milimetrowe) oraz Sub-6 (do 6 GHz). Modem działa zarówno w sieciach TDD, jak i FDD, podobnie jak jego poprzednik, Snapdragon X55, a także obsługuje sieci starszych generacji - 4G LTE oraz 3G i 2G.

Wdrażanie 5G na świecie

Jedną z największych zalet Snapdragona X60 jest wykorzystana technologia, 5 nm. Poza tym nowy modem wspiera dynamiczne współdzielenie pasma (DSS), dzięki czemu operatorzy mogą przeznaczyć posiadane pasma LTE na potrzeby sieci wyższych prędkości, przyspieszając w ten sposób wdrażanie 5G.

Kolejna nowa funkcja to VoNR (voice over new radio), umożliwiająca prowadzenie rozmów telefonicznych z wykorzystaniem sieci najnowszej generacji. Zaktualizowano również moduł QTM535 mmWave, który jest teraz mniejszy, co pozwala produkować smartfony o cieńszym profilu.

Urządzenia wykorzystujące modem Qualcomm Snapdragon X60 5G mają się pojawić na początku 2021 roku.

Źródło tekstu: Qualcomm