Qualcomm nie ufa Samsungowi

​ ​ Qualcomm nie ufa koreańskiemu Samsungowi i jednocześnie coraz mocniej odczuwa na karku oddech konkurenta. To powód decyzji o zmianie firmy, która wyprodukuje najnowsze Snapdragony.

Wedle pierwotnych planów, najnowsze układy Snapdragon 865 miał wyprodukować na zlecenie Qualcommu właśnie Samsung. Tutaj nastąpiła jednak zmiana - twórca Snapdragonów nie chce by Samsung miał jakikolwiek dostęp do projektów i tajemnic handlowych. Qualcomm obawia się, ze Samsung wykorzystałby to przeciwko niemu. Należy jednak zaznaczyć, że takie posunięcie dotyczy tylko układów z segmentu premium. Średniopółkowe Snapdragony 765 zostaną bowiem wyprodukowane właśnie przez Samsunga.

A kto zajmie się serią 865? Będzie to tajwański TSMC, który jest największym producentem na świecie. Firma z Republiki Chińskiej odpowiada za 52,7% rynku, natomiast Samsung za 17,8%.

