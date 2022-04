Plus wprowadza stacjonarny router TP-Link Archer MR600 z LTE-Advanced

Do abonamentowej oferty Plusa wchodzi router TP-Link Archer MR600 LTE. Propozycja skierowana jest do osób, które mieszkają w okolicy, gdzie internet stacjonarny nie jest dostępny oraz do tych, którzy chcą korzystać z własnego internetu na przykład na działce podczas urlopu.

Archer MR600 to dwupasmowy router WiFi, obsługujący LTE kat. 6 z technologią Carrier Aggregation. Zapewnia prędkość transferu LTE sięgającą do 300 Mb/s. Nie jest to zbyt nowy model, bo zadebiutował w 2019 roku, ale wyróżnia się też nieskomplikowaną konfiguracją i łatwością użytkowania.

Archer MR600 może stanowić główne łącze internetowe w domu lub gdziekolwiek go zabierzemy. Wystarczy włożyć do niego kartę SIM sieci Plus. Stabilność i wydajność połączeń mają gwarantować dwie zewnętrzne anteny 4G LTE, które w razie potrzeby można wymienić na antenę zewnętrzną.

Urządzenie rozsyła sygnał WiFi w standardzie 802.11ac o prędkościach do 1167 Mb/s w dwóch pasmach transmisji – 867 Mbps w 5 GHz i 300 Mbps w 2,4 GHz. Ma cztery gigabitowe porty Ethernet. Router zapewni połączenie nawet 64 urządzeniom bezprzewodowym jednocześnie, np. smartfonom, laptopom itp. Archer MR600 obsługuje technologię OneMesh, dzięki czemu współpracując z innymi urządzeniami firmy TP-Link, tworzy elastyczną sieć Mesh.

Konfiguracja i zarządzanie routerem Archer MR600 umożliwia aplikacja TP-Link Tether, dostępna na smartfony i tablety.

Router TP-link MR600 jest dostępny w ofercie Plusa na raty za 1 zł na start oraz np. 36 rat po 12 zł/mies. za sprzęt, m.in. z abonamentem za 50 zł / mies. (po rabacie za e-fakturę) z pakietem szybkiego Internetu 120 GB / mies.

Router jest dostępny w ofercie Weź Na Próbę umożliwiającej testowanie usługi i urządzenia przez 15 dni. Dodatkowo klienci korzystający z oferty głosowej za 44,90 zł/mies. lub wyżej mogą się cieszyć dodatkowo rabatem w ramach programu smartDOM – 25 zł/mies. na Internet.

Źródło zdjęć: TP-Link

Źródło tekstu: TP-Link